PSOE pide retomar red de viviendas de transición para víctimas de violencia machista y familias monomarentales

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo; la viceportavoz, Carmen Martín, y las concejalas Rosa del Mar Rodríguez y Lorena Doña. - PSOE

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Málaga la recuperación de la red de viviendas de transición para mujeres víctimas de violencia machista y familias monomarentales en situación de vulnerabilidad.

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo; la viceportavoz, Carmen Martín, y la concejala Rosa del Mar Rodríguez, han advertido de que es "un recurso público que el PP eliminó" y han presentado este martes la moción que defenderán Martín y Rodríguez el próximo jueves en la comisión de Derechos Sociales.

Ruiz Araujo ha subrayado que "a nadie se le escapa que el acceso a una vivienda es el principal problema que tenemos que abordar en la ciudad de Málaga". No obstante, ha incidido en los colectivos que sufren este fenómeno con mayor crudeza, señalando que "para estas mujeres disponer de un hogar no solo es una necesidad habitacional, sino una condición fundamental para su seguridad, para su autonomía, para romper los vínculos con sus agresores y para recuperar sus vidas".

También ha pedido al equipo de gobierno que "no dé la espalda a esta realidad ni puede escudarse en líos competenciales. Tiene presupuesto y tiene suelos municipales para hacer frente a este fenómeno" y ha justificado la propuesta de esta red transitoria que contaría con financiación del Gobierno central a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-30.

Por su parte, la viceportavoz, Carmen Martín, ha insistido en pedir al equipo de gobierno "el plan municipal de vivienda de transición en un plazo no máximo de seis meses para evaluar cuántas viviendas se necesitan, los criterios de acceso, el tiempo de estancia y la gestión del programa".

Para hacer realidad este proyecto, la iniciativa insta, además de al Gobierno central a través del Ministerio de Vivienda, financiación a la Junta de Andalucía para alojamientos temporales con carácter social. "Lo tienen fácil porque se pueden acoger a las líneas de crédito", ha indicado Martín.

En este sentido, ha propuesto destinar "prioritariamente" viviendas procedentes del parque público municipal o inmuebles recuperados a este programa para atender a mujeres víctimas de violencia de género o en exclusión social con hijos a su cargo.

Martín también ha reclamado además "establecer un protocolo permanente de coordinación entre el Área de Derechos Sociales, el Instituto Municipal de la Vivienda y los servicios sociales comunitarios para canalizar las solicitudes de forma coordinada e inmediata", ha concluido.

Por su parte, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha aportado "la perspectiva más dramática de esta crisis", recordando que a mitad de 2026 "ya son seis las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en nuestra provincia".

Rodríguez ha alertado de que en Málaga "hay 5.000 mujeres en el sistema VioGén en riesgo de agresión" y, ante esta realidad, ha criticado que "el Ayuntamiento de Málaga lo que hizo fue eliminar a finales de 2020 los pisos de transición que tenía destinados a este propósito".

También ha incidido en "las cerca de 26.000 familias monomarentales que hay en la capital, alertando de que los prohibitivos precios del alquiler en la ciudad las están empujando a la exclusión social".

La edil ha vinculado "la falta de vivienda con el riesgo físico": "La barrera de la vivienda, el no disponer de una solución habitacional, es algo que obliga a las mujeres a continuar viviendo con su agresor con la inseguridad que eso conlleva para ellas y para sus hijos".

"Queremos que nuestro ayuntamiento deje de una vez por todas de ponerse de perfil ante la violencia machista. No podemos seguir impasibles mientras siguen matando a las mujeres de Málaga, entre otras cosas, por no tener una alternativa habitacional", ha señalado, al tiempo que ha exigido al PP "priorizar situaciones en que exista riesgo de pérdida de la vivienda habitual o sinhogarismo".