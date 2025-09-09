El PSOE pone en marcha foros metropolitanos "para diseñar la Málaga del futuro"

El secretario provincial del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto con el coordinador de Málaga Metropolitana de la formación, Mariano Ruiz Araújo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado la puesta en marcha de foros metropolitanos que serán "un espacio de encuentro y escucha activa para dar respuesta a las necesidades de los municipios que conforman el área metropolitana de Málaga" para "diseñar la Málaga del futuro".

Así lo ha informado en rueda de prensa el dirigente del PSOE de Málaga, junto al coordinador de Málaga Metropolitana de los socialistas malagueños, Mariano Ruiz Araújo, en la que Aguilar ha subrayado que "Málaga ya está superada como ciudad por una realidad metropolitana".

También ha defendido que estas iniciativas "servirán para construir el proyecto socialista de cara a las próximas elecciones autonómicas, recabando compromisos con la ciudadanía en materias que son competencia de la Junta de Andalucía, como la movilidad, la planificación urbanística y la vivienda".

"No se entiende hoy que se hagan propuestas de movilidad en Málaga sin contar con los municipios del entorno, ni tampoco que se planifique el crecimiento sin pensar en las sinergias entre todas estas ciudades que ya comparten población, empleo y vivienda", ha señalado Aguilar.

El dirigente de los socialistas malagueños ha añadido que "las grandes inversiones que han llegado a Málaga y su área metropolitana siempre lo han hecho de la mano de gobiernos socialistas, y volverán a llegar de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero como próxima presidenta de la Junta de Andalucía".

Igualmente, ha insistido en que estos foros "serán un proyecto de escucha activa con vecinos, colectivos y expertos para transformar las promesas en realidades, en contraposición" con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quien ha asegurado que "es el político que más ha engañado a los malagueños y malagueñas".

"El 'Juanma lo haría' se ha convertido en 'Juanma te miente' y en 'Juanma te mintió', porque no ha cumplido casi ninguna de las promesas que hizo a esta ciudad y a esta provincia", ha aseverado.

Por su parte, Ruiz ha destacado que "Málaga ya es metropolitana" y que esta nueva realidad "trasciende las fronteras municipales, con oportunidades, debilidades y también efectos secundarios de la gestión del PP en la capital, que afectan a todo el entorno de la ciudad".

Así, ha defendido que esta situación "puede convertirse en una ventaja competitiva si se aborda con un proyecto político sólido, con visión de largo plazo y con liderazgo", algo que, según ha afirmado, "no está ofreciendo el PP en los municipios que gobierna".

"En un área metropolitana de un millón de habitantes que comparten vivienda, transporte y empleo, Málaga debe ejercer de locomotora, pero de la mano del resto de municipios, desde Rincón de la Victoria hasta Torremolinos o Cártama", ha apuntado.

En este sentido, ha detallado que los foros metropolitanos se desarrollarán entre septiembre y diciembre, con cuatro encuentros temáticos. El primero tendrá lugar el 23 de septiembre y estará dedicado a la movilidad y el transporte "porque Málaga necesita un sistema integral, solvente y eficaz que ponga fin al caos circulatorio generado por el PP y que otros tendremos que solucionar", ha señalado.

Por último, Ruiz ha asegurado que "el PSOE tiene claro que la Málaga metropolitana es ya una realidad a la que no se le puede seguir dando la espalda", al tiempo que ha insistido en que "estos foros servirán para diseñar colectivamente la Málaga que queremos: liderada por la capital, pero contando con la riqueza, la identidad y el potencial del resto de municipios del entorno", ha concluido.