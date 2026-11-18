La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces. A 18 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El PSOE-A ha urgido este miércoles al presidente de la Junta y del - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha preguntado este miércoles al PP-A y a su presidente, Juanma Moreno, "a qué espera para el cese" y para "expulsar" del partido al alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), al que se ha abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación por una contratación, y ha considerado que la del regidor 'popular' es "crónica de una muerte anunciada".

Así se ha pronunciado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento después de que la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona haya acordado abrir juicio oral contra el citado alcalde por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación en relación con la contratación de una persona en el ayuntamiento durante 46 días, quien supuestamente no realizó trabajo alguno.

"Queremos pedirle de manera inmediata al Partido Popular" y a Juanma Moreno "el cese, que dimita inmediatamente el alcalde de Estepona", ha reclamado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A, quien se ha preguntado si se va a dar "de nuevo" con este caso un "peregrinar" como con el que fuera alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce.

"Si está claro, si es la crónica de una muerte anunciada", ha añadido la portavoz socialista, que se ha preguntado por ello "qué tapan" los 'populares', "por qué siguen esperando, qué miedo tienen", cuando en este caso de lo que se está hablando es de un supuesto caso de "abuso de poder", de "la utilización de recursos públicos presuntamente en favores sexuales".

Es "así de claro", ha enfatizado María Márquez para insistir en preguntarse "a qué espera" el PP para "expulsar, echar" al alcalde de Estepona, y "a qué espera" Juanma Moreno para "largar y mandar a su casa" al regidor.

La representante socialista ha comentado que a "algunos portavoces" del PP que se han pronunciado sobre este asunto se les ha visto "titubear", como al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, o al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que han salido a "decir este 'muerto' no es mío", ha comentado.

Frente a ello, María Márquez ha aseverado que Juanma Moreno "tiene que ocuparse inmediatamente de este asunto", y desde el PSOE-A exigen "de manera inmediata la dimisión del alcalde de Estepona, igual" que la vinieron reclamando de Landaluce como alcalde de Algeciras, y consideran "gravísimo" lo que hay tras el caso de García Urbano, según ha remachado para concluir.