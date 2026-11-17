El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este martes que hay un "expediente informativo abierto" sobre el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, al que se ha abierto juicio oral por un delito de prevaricación por una contratación, y que, "en función de la evolución del procedimiento judicial, se procederá al estudio y avance" de dicho expediente.

"Ahora mismo no tenemos ninguna noticia más que dar en ese sentido", según ha señalado en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha indicado que ese expediente tendrá que ser estudiado en su momento por parte del Comité de Derechos y Garantías del partido.

La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga) ha acordado abrir juicio oral contra el alcalde de Estepona por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación en relación con la contratación de una persona en el ayuntamiento durante 46 días, la cual supuestamente no realizó trabajo alguno.