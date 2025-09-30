El PSOE preguntará a la Junta si ha habido fallos en la detección precoz de cáncer de mama en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario regional, Josele Aguilar, con la secretaria de Salud del PSOE de Málaga y concejala en la capital, Carmen Martín. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía una pregunta para que la Junta informe sobre "si los fallos en la detección precoz de cáncer de mama han afectado a pacientes en Málaga".

Así lo ha dado a conocer el secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario regional, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la que le ha acompañado la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, y en la que ha dicho que "mucho nos tememos que también aquí se hayan producido los mismos errores".

Aguilar ha señalado que "la propia Junta ha reconocido errores en este programa en Sevilla, donde ha habido mujeres a las que se les ha llamado con un año de demora respecto del primer tratamiento con la necesidad de repetir una mamografía u otra prueba diagnóstica".

En este punto, el líder de los socialistas malagueños ha considerado que "es inadmisible estos errores porque este programa salva vidas" y ha asegurado que en su formación "queremos una Junta de Andalucía que salve vidas".

"El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está deteriorando la sanidad pública y socavando sus cimientos", ha afirmado Aguilar, al tiempo que ha añadido que "el presidente andaluz sigue derivando fondos a la sanidad privada con la excusa de mejorar las listas de espera, que no solo no se reducen, sino que aumentan cada año".

Por su parte, Martín ha criticado las recientes declaraciones de Moreno sobre la inexistencia de listas de espera oncológicas: "Una vez más miente, porque los datos oficiales del SAS demuestran que no solo existen, sino que han aumentado".

La dirigente socialista y concejala en el Ayuntamiento de Málaga ha detallado que en Andalucía "hay un 48% más de pacientes en lista de espera oncológica y un 110% más de personas que superan el plazo máximo de dos meses para ser atendidas".

Por último, ha añadido que en Málaga "las listas de espera oncológicas han crecido tanto en número de pacientes como en los que están fuera de garantía, además de aumentar la demora media". "Con esto queda demostrado que la gestión de Juanma Moreno supone un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública", ha considerado.

"Con la excusa de reducir las listas de espera, está quitando dinero a la sanidad pública para dárselo a la privada, importándole muy poco la salud y el bienestar de los andaluces y las andaluzas", ha concluido Martín.