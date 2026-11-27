Los diputados socialistas en la Diputación de Málaga Josele González y Miguel Espinosa, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha presentado un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la aprobación inicial de los presupuestos de la Diputación para 2027, escrito en el que piden que se declare la vulneración del derecho constitucional al ejercicio del cargo público representativo y la nulidad de las convocatorias de la Comisión Informativa y del pleno del miércoles, en el que se aprobaron las cuentas.

Según han explicado los socialistas en una nota, el objetivo del recurso es que se repita la tramitación de los expedientes "garantizando a los diputados provinciales el acceso a toda la documentación, el tiempo suficiente para estudiarla y el ejercicio efectivo de su derecho a formular propuestas y enmiendas".

El recurso, interpuesto por el portavoz socialista en la Diputación, Josele González, y el diputado provincial Miguel Espinosa, consta de 38 páginas y recoge los fundamentos jurídicos y las circunstancias en las que el equipo de gobierno de Francisco Salado aprobó unas cuentas de 577 millones de euros "con menos de 24 horas de antelación en la convocatoria y sin facilitar toda la documentación en el momento de realizarla", han apuntado.

González ha reprochado a Salado que haya pasado "de incumplir reiteradamente la legislación electoral, con dos expedientes sancionadores abiertos por la Junta Electoral, a vulnerar, a juicio de los socialistas, los derechos fundamentales de la oposición para sacar adelante sus presupuestos".

El portavoz socialista ha recordado su advertencia durante el pleno de que "la existencia de una mayoría suficiente para ratificar la urgencia y aprobar los expedientes no legitima ni convalida una vulneración de derechos fundamentales".

Entre los hechos que recoge el recurso destaca la incorporación "tardía", según los socialistas, de un informe preceptivo de la Intervención General de 61 páginas sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda.

Al respecto, han explicado que "su incorporación fue comunicada a los grupos políticos apenas 55 minutos antes del inicio previsto de la Comisión Informativa y una hora y 45 minutos antes de la hora fijada para el pleno".

El recurso también cuestiona la convocatoria de ambos órganos "con apenas 30 minutos de diferencia, la insuficiente justificación de la urgencia y el rechazo por parte del PP de todas las solicitudes socialistas para dejar los expedientes sobre la mesa".

Asimismo, los socialistas buscan "desmontar los argumentos esgrimidos por Salado para justificar la urgencia" y sostienen que "existían alternativas para respetar los plazos legales y culminar la tramitación presupuestaria antes de finalizar el año". En concreto, plantean que la Comisión Informativa podría haberse celebrado el 27 de noviembre y el pleno el 2 de diciembre.

Según han destacado, el recurso recoge precedentes judiciales en Marbella y Vélez-Málaga en los que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmaron resoluciones que declaraban la vulneración de los derechos fundamentales de representantes públicos en circunstancias similares.

Los socialistas solicitan la tramitación preferente del procedimiento, con intervención del ministerio fiscal, y que se requiera a la Diputación la remisión íntegra de los expedientes administrativos y la conservación de los registros electrónicos que permitan acreditar cuándo estuvo realmente disponible la documentación.