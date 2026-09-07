PSOE-A proclama candidatos en Málaga capital y otras once localidades y celebrará primarias en cuatro municipios

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha celebrado este lunes la Comisión Regional de Ética, tras concluirse el plazo de presentación de precandidaturas para las primarias municipales y autonómicas 2027, y ha proclamado provisionalmente como cabeza de lista en Málaga al actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, así como a otros once candidatos de localidades malagueñas, mientras que habrá primarias en cuatro municipios.

Así, según un comunicado del PSOE-A, los cabezas de lista proclamados provisionalmente son en Alhaurín de la Torre, David Márquez García; en Alhaurín el Grande, José María Díaz Bravo; en Antequera, José Luis Ruiz Espejo y en Coín, Salvador Javier Rojas Merino.

Asimismo, en Rincón de la Victoria se ha proclamado la candidatura de Antonio Sánchez Fernández; en Estepona la de Enma María Molina Fernández; en Marbella a Isabel Pérez Ortiz; en Nerja, Patricia Gutiérrez Román; en Ronda, Francisco Jesús Cañestro; en Torrox, a María Nieves Ramírez Moreno; y en Mijas, José González Pérez.

En cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes en los que se celebrarán primarias en la provincia de Málaga al haberse presentado más de una precandidatura, está Benalmádena, con Víctor Navas Pérez y Francisco Jiménez Gambero.

Ocurre lo mismo en Fuengirola, con Juan Andrés Camacho Fernández y Elena Álvarez González; y en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con Víctor González Fernández y José María Domínguez Pérez, han informado desde el PSOE-A en una nota.