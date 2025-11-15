El PSOE propone plan "para modernizar y garantizar el uso libre y responsable" de pistas deportivas en barrios de Málaga

Archivo - Málaga.- El PSOE pide la revisión de las pistas deportivas al aire libre en los distritos "por el estado deplorable" - PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga defenderá una moción en la próxima comisión de Derechos Sociales, Accesibilidad, Deporte y Juventud con el objetivo de "modernizar y mejorar la gestión de las pistas deportivas al aire libre de libre acceso en la ciudad".

El concejal socialista Pablo Orellana ha explicado que "esta iniciativa busca garantizar el uso libre y colectivo de las pistas deportivas municipales, pero asegurando al mismo tiempo su conservación, seguridad y convivencia vecinal".

Con esta moción, el PSOE propone al equipo de gobierno del PP actuaciones dirigidas "no solo a mejorar el estado de las pistas, sino también su acceso".

"El problema muchas veces con estas pistas deportivas es que se encuentran vandalizadas o tienen un uso incívico. Proponemos medidas como implementar puertas electrónicas, cámaras o una app de registro para usuarios que permitan acceder a estas pistas sin necesidad de personal de atención", ha señalado el edil socialista en un comunicado.

Según Orellana, estas acciones permitirían que "el acceso sea ordenado y responsable, además de generar un ahorro a largo plazo para el Ayuntamiento", ya que las inversiones en mantenimiento serían "más duraderas y eficientes".

"Esto va a redundar en beneficio de la ciudadanía, que podrá disfrutar de unas pistas en condiciones óptimas y, además, se garantiza la convivencia y el descanso vecinal", ha añadido.

Así, la moción socialista propone la creación de "un plan director 'pistas inteligentes', que integre tecnología e innovación en estas instalaciones".

Este plan incluirá medidas como puertas electrónicas con apertura automática e identificación de usuarios, una aplicación municipal de reservas (web/app) gratuita para acceder a las pistas y obtener códigos QR temporales, una iluminación programada y sensores acústicos para ajustar los horarios de uso y reducir molestias vecinales, cámaras de vigilancia en accesos y perímetros, ajustadas a la normativa de protección de datos y una fase piloto de seis meses en tres distritos de la ciudad para evaluar resultados antes de su implantación general.

"Se trata de un modelo innovador de gestión y mantenimiento que hará de las instalaciones deportivas al aire libre de nuestro barrios un lugar mejor", ha valorado.

Además, Orellana propone "reservar una partida presupuestaria específica en los próximos presupuestos municipales para poner en marcha este plan", así como "lanzar una campaña informativa que explique el nuevo sistema de uso y las normas de convivencia".

"Cuidar lo público no es cerrar ni abandonar, sino gestionarlo mejor. Málaga tiene una gran red de pistas deportivas que son un patrimonio de todos, y debemos garantizar que sigan siendo espacios seguros, sostenibles y accesibles para toda la ciudadanía", ha concluido.