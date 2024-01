El PSOE reclama a la Junta mayores inversiones en materia sanitaria e hídricas para Mollina

MOLLINA (MÁLAGA), 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reclamado a la Junta de Andalucía mayores inversiones en materia sanitaria e hídricas para la localidad malagueña de Mollina.

"Sabemos que en estos momentos hay una crisis de sanidad, algo que está pasando en todos los municipios de la provincia de Málaga, pero concretamente aquí en Mollina está agravado por la falta de una segunda ambulancia muy necesaria que dé respuesta en materia sanitaria", ha explicado.

Así lo ha señalado Pérez en una rueda de prensa desde Mollina (Málaga), acompañado por el equipo de gobierno y su alcalde, Eugenio Sevillano, donde "ha reclamado a la Junta de Andalucía que asuma sus competencias de una forma clara. Por ello, hacemos referencia a la importancia que hay en materia educativa, por la necesidad de la ampliación del colegio que precisa de una inversión y actualización para cubrir las necesidades actuales".

Además, ha continuado, "el municipio de Mollina precisa de una nueva depuradora, que ya está comprometida y que la Junta de Andalucía tiene que realizar a lo largo de este primer semestre, o actuaciones por parte de la Junta ante la sequía que estamos viviendo. Una sequía que se prolonga, ya que no sabemos cuándo va a llover, pero sí sabemos que la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de actuaciones dentro de la cuenca hidráulica, no está haciendo nada. No sabemos qué está haciendo Moreno, no sabemos dónde".

"Lo que sí sabemos --ha continuado-- es que no está haciendo nada para atajar un problema tan elemental ante la crisis de sequía que estamos viviendo en estos momentos, una emergencia medioambiental, donde la Junta no está haciendo nada al respecto", ha agregado Pérez.

Por su parte, el alcalde de Mollina, Eugenio Sevillano, ha expuesto "las diferentes problemáticas que tiene Mollina con respecto a la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, como puede ser la ampliación del colegio o la construcción de la depuradora en nuestro municipio. Algo que se ha reclamado en numerosas ocasiones y que esperamos que estas reivindicaciones que tiene Mollina salgan adelante lo antes posible".

Asimismo, Sevillano ha manifestado que "los mayores del municipio presentan una problemática debido a que la Junta de Andalucía no tramita las ayudas para la ley de dependencia".

"Además, se ha interesado por la situación del desempleo de nuestro municipio, algo que ahora, cuando ya ha terminado la campaña de la aceituna, es algo que sabemos que todos los años se agrava en Mollina. Por parte del Ayuntamiento de Mollina estamos siempre en la lucha hacia nuestros vecinos y continuaremos estándolo durante toda esta legislatura", ha concluido.