El PSOE recrimina que el PP active una Zona de Bajas Emisiones "sin transporte alternativo"

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este domingo, día en el que comienza la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que el Ayuntamiento de Málaga la pone en marcha "sin planificación, sin alternativas reales de transporte y sin los aparcamientos disuasorios necesarios para absorber la entrada de vehículos desde otros municipios", que serán penalizados con multas de 200 euros si entran en este área sin la certificación necesaria o con un vehículo no empadronado en la capital, según ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, los socialistas han precisado que la puesta en marcha de la ZBE, obligatoria por ley desde 2023 para ciudades de más de 50.000 habitantes, llega "con más de un año de retraso", después de que el gobierno del PP "haya ido encadenando anuncios, rectificaciones, improvisaciones y períodos de inacción", ha agregado Pérez junto al responsable de Movilidad en este grupo, Jorge Quero.

En declaraciones a medios de comunicación, Pérez ha señalado que la ZBE es una "herramienta clave" para mejorar la calidad del aire "y avanzar hacia una movilidad sostenible", pero ha lamentado que el PP "vuelva a llegar tarde y mal" a su implantación.

"Llevamos meses pidiendo un despliegue ordenado, con aparcamientos disuasorios, lanzaderas de EMT y una estrategia metropolitana, pero el Ayuntamiento ha improvisado", ha advertido, al tiempo de matizar que "la medida es necesaria, pero la ciudad no está preparada porque el PP no ha hecho los deberes".

Pérez ha apuntado que el PSOE ya alertó hace semanas de que la ZBE se activaría "sin un plan logístico que garantice alternativas a los miles de trabajadores que entran a diario desde la provincia", especialmente desde municipios del este y del Valle del Guadalhorce.

Por otra parte, han agregado que ocurre "lo mismo" con el metro, puesto que "no hay ninguna ampliación nueva del metro proyectada más allá de las obras en marcha, que además fueron planificadas por gobiernos socialistas, y han detallado que "si queremos mejorar la movilidad, hay que ofrecer respuestas reales".

Además, Quero ha indicado que "la implantación era necesaria, pero debía acompañarse de una planificación seria", y los aparcamientos disuasorios "debían estar ya operativos para quienes acceden desde el este", y ha señalado que lo mismo ocurre "con el disuasorio de Teatinos para el Valle del Guadalhorce y con otras entradas principales de la ciudad".

Igualmente, Quero ha afeado que la EMT no ha desplegado aún las lanzaderas previstas "para conectar los aparcamientos disuasorios con los intercambiadores de transporte siguen sin existir". En este sentido, han instado a De la Torre a presentar "de manera urgente" un plan integral de movilidad sostenible y metropolitana, "con una red de aparcamientos disuasorios operativos, lanzaderas de la EMT en todas las entradas de la ciudad; refuerzo del transporte público, con más frecuencia y más líneas, además de coordinación con la Junta para ampliar la red del metro".

Para finalizar, Quero ha solicitado al equipo de Gobierno "un calendario transparente para el despliegue definitivo de la Zona de Bajas Emisiones", porque "sin alternativas no es una política ambiental, sino un parche".