El PSOE registra la solicitud de un pleno extraordinario para celebrar Debate sobre el estado de la Ciudad de Málaga

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, junto con ediles del PSOE a las puertas del Ayuntamiento. - PSOE

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado este jueves la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario para celebrar el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Málaga, una iniciativa suscrita por la totalidad de los concejales socialistas y amparada en la capacidad que el Reglamento otorga al principal grupo de la oposición para promover la celebración de sesiones extraordinarias.

Con este paso, los socialistas "fuerzan la convocatoria de un debate que debe celebrarse con carácter anual y cuya última edición tuvo lugar en enero de 2025, hace más de año y medio".

Así lo ha señalado el portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, que ha defendido "la necesidad de recuperar un espacio de reflexión estratégica para la ciudad".

"Llevamos demasiado tiempo asistiendo a proyectos aislados, anuncios grandilocuentes y titulares de un solo día, pero muy poco tiempo debatiendo la Málaga en su conjunto. Ha llegado el momento de sentarnos a decidir qué ciudad queremos construir para los próximos diez o quince años", ha señalado.

Ruiz Araujo ha subrayado que la función de un gobierno municipal "no es únicamente gestionar el día a día, sino también marcar un rumbo y rendir cuentas del camino recorrido".

En este sentido, ha lamentado que "continúen repitiéndose los mismos problemas estructurales mientras se suceden anuncios que finalmente no llegan a materializarse".

"La realidad de Málaga es la de jóvenes que no pueden emanciparse, familias obligadas a marcharse a otros municipios para encontrar una vivienda asequible, comercios que cierran y barrios que van perdiendo su identidad. De eso es de lo que queremos hablar", ha explicado.

Asimismo, ha insistido en que esta iniciativa "no pretende buscar culpables ni mirar al pasado", sino "abrir un debate útil sobre las prioridades de la ciudad y confrontar modelos de futuro".

"Si el equipo de gobierno empieza ahora a asumir planteamientos que el PSOE lleva años defendiendo, como la necesidad de proteger el suelo residencial o construir una Málaga más recíproca, damos la bienvenida a ese cambio. Pero ahora hace falta que ese discurso se traduzca en decisiones políticas y no se quede únicamente en palabras", ha afirmado.

Con el registro de esta solicitud, ha señalado el PSOE, "el alcalde de Málaga dispone de un plazo máximo de quince días para convocar y celebrar la sesión extraordinaria".

El grupo municipal socialista considera que "la situación que atraviesa la ciudad, especialmente en materia de vivienda, hace inaplazable este debate".

"Queremos ofrecer una alternativa de ciudad que vuelva a poner a las personas en el centro, una Málaga que cuide a quienes la sostienen cada día y que permita a las nuevas generaciones construir aquí su proyecto de vida", ha concluido Ruiz Araujo.