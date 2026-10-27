PSOE señala que "los decretos de vivienda protegen a pequeños propietarios y favorecen el alquiler asequible en Málaga"

Josele Aguilar, José Bernal e Isabel Pérez durante su atención a los medios en Marbella, Málaga. - PSOE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado este martes en Marbella (Málaga) que los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno de España "contemplan medidas para proteger a los pequeños propietarios y favorecer que pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler de larga temporada a precios asequibles".

Aguilar ha defendido en una rueda de prensa que estas iniciativas, pendientes de convalidación en el Congreso, "buscan alcanzar un equilibrio entre la protección de los inquilinos vulnerables y los derechos de los propietarios de una o dos viviendas".

Durante la atención a los medios, han acompañado al secretario general socialista en Málaga, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Málaga, José Bernal, y la portavoz socialista y candidata a la Alcaldía de Marbella, Isabel Pérez.

Aguilar ha explicado que los decretos "incluyen ayudas para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler, incentivos fiscales de hasta el 100% de los rendimientos obtenidos en determinados supuestos y garantías para los pequeños propietarios ante situaciones de vulnerabilidad de sus inquilinos".

En este sentido, ha señalado que "los desahucios no se suspenden cuando el propietario también se encuentra en situación de vulnerabilidad y necesita la vivienda". Asimismo, ha destacado que las "administraciones competentes deben asumir las compensaciones correspondientes cuando se suspende un desahucio por la vulnerabilidad del inquilino".

"Estos decretos consiguen un equilibrio entre la protección de los más vulnerables, pero también la protección de los pequeños propietarios", ha afirmado Aguilar, que ha contrapuesto este modelo al del PP, al que ha acusado de "entender la vivienda como un negocio y favorecer la especulación".

Asimismo, el secretario general socialista ha afeado a la Junta de Andalucía que "se niegue a aplicar la Ley estatal de Vivienda y a declarar zonas tensionadas para contener los alquileres". También ha criticado "la falta de apuesta por un parque público de vivienda asequible".

Aguilar ha reiterado que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se enfrentan dos modelos: "Vivienda como especulación, vivienda como derecho". A su juicio, "está en juego que los jóvenes puedan emanciparse, que las familias tengan seguridad en sus alquileres y que los pequeños propietarios cuenten con el respaldo del Estado".

Por su parte, Bernal ha advertido de que el acuerdo electoral entre PP y Vox para el Senado demuestra que "lo que era un idilio entre el Partido Popular y Vox ya se ha convertido en un matrimonio".

Según ha afirmado Bernal, "ambas formaciones buscan alcanzar una mayoría que les permita influir en la elección de magistrados del Tribunal Constitucional".

En la misma línea, ha acusado a ambas formaciones de "querer controlar por la puerta de atrás" los tribunales y ha defendido la candidatura progresista al Senado como "garantía de una justicia igual para todos".

Bernal también ha reivindicado la defensa del sistema público de pensiones frente a "las intenciones privatizadoras" que atribuye a las derechas: "Las pensiones no se tocan, las pensiones no se privatizan".

Finalmente, Pérez ha anunciado que el PSOE llevará al pleno del Ayuntamiento de Marbella del próximo viernes una moción para reclamar la aplicación de las medidas de vivienda impulsadas por el Gobierno de España.

Pérez ha afirmado que Marbella cuenta "con casi 40.000 demandantes de vivienda, más de la mitad menores de 35 años, mientras el gobierno municipal continúa apostando por promociones de lujo".

También ha alertado de las dificultades de acceso a la vivienda de profesionales que se desplazan a trabajar al municipio, incluidos sanitarios "que llegan a dormir en vehículos junto al Hospital Costa del Sol.

Por último, ha reclamado a la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz, que "impulse vivienda pública asequible, estudie la declaración de zonas tensionadas y aproveche las herramientas disponibles para facilitar el acceso a la vivienda en Marbella y San Pedro Alcántara".