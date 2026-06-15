El PSOE sitúa la emergencia habitacional de Málaga como prioridad en la nueva legislatura andaluza

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado este lunes que los socialistas van a situar "la emergencia habitacional" que sufre la provincia de Málaga como una de sus grandes prioridades en la nueva legislatura andaluza.

En rueda de prensa junto al coordinador del grupo parlamentario socialista y diputado nacional, Ignacio López, tras mantener una reunión de los diputados nacionales, senadores y parlamentarios socialistas por Málaga, Aguilar ha adelantado que, además de la vivienda, la sanidad, la educación y las políticas sociales centrarán la agenda parlamentaria de los socialistas malagueños.

"Como dijimos el pasado jueves, nuestra prioridad es y va a ser Málaga. Vamos a llevar al Parlamento de Andalucía todos los problemas cruciales que están afectando a los malagueños y malagueñas", ha afirmado Aguilar.

En este sentido, ha subrayado que Málaga "está viviendo una verdadera emergencia habitacional" que, lejos de solucionarse, "cada día se está agravando más por las políticas de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos gobernados por el PP".

El secretario general de los socialistas malagueños ha advertido de que Málaga es "la provincia de España donde más esfuerzo económico tienen que hacer las familias para poder alquilar o comprar una vivienda". Según ha señalado, las familias malagueñas tienen que destinar el 49% de sus ingresos netos al pago del alquiler y el 43% en el caso de la compra de una vivienda.

"Esto es un auténtico disparate. La falta de vivienda es hoy, sin duda, el problema más grave que tiene Málaga", ha manifestado. Aguilar ha asegurado que este será "el primer objetivo" de los parlamentarios socialistas malagueñas en la nueva legislatura.

"Que se aborde en el Parlamento de Andalucía el problema de la vivienda, especialmente en la provincia de Málaga, como la verdadera emergencia que constituye, y que Juanma Moreno adopte medidas" y ha añadido que "las competencias, las herramientas y la obligación de actuar en materia de vivienda corresponden a la Junta de Andalucía, corresponden al Gobierno de Juanma Moreno", ha recalcado.

En este punto, ha reclamado la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en Andalucía, "que ya está funcionando en otros territorios", y ha criticado que el Gobierno andaluz "se niegue a aplicarla precisamente donde existe una verdadera crisis habitacional".

Asimismo, ha defendido la necesidad de "poner coto a las viviendas turísticas ilegales" y ha pedido a la Junta y a los ayuntamientos que refuercen la inspección para que esas viviendas que están al margen de la ley "puedan volver al mercado de alquiler de larga temporada".

También ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno que "se sume al esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para construir más vivienda protegida".

"Las viviendas de protección oficial que se están construyendo en Málaga son viviendas impulsadas por el Gobierno de España, por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado Aguilar, que ha insistido en que la Junta "no puede seguir mirando para otro lado ante el principal problema de la provincia".

El secretario general del PSOE de Málaga ha explicado que, junto a la vivienda, los socialistas también llevarán al Parlamento andaluz la situación de la sanidad pública malagueña. Ha recordado la crisis del cribado de cáncer de colon, con alrededor de 400 familias malagueñas a las que se les comunicó por error un posible positivo. "No es un simple error técnico, es una auténtica negligencia sanitaria que se suma a otras que ya se produjeron, como la crisis del cribado de cáncer de mama", ha dicho.

Aguilar también ha señalado la situación de "colapso" de la sanidad pública en Málaga, así como los incumplimientos del Gobierno andaluz en materia educativa. "Los niños siguen en barracones, las aulas siguen saturadas, no se han bajado las ratios y no se ha cumplido el plan de confort térmico", ha criticado.

De igual modo, ha avanzado que el PSOE seguirá reclamando una financiación adecuada para las universidades públicas y, especialmente, para la Universidad de Málaga.

En materia de políticas sociales y dependencia, ha asegurado que los socialistas seguirán exigiendo medidas para que "no haya personas que fallezcan en lista de espera" sin recibir el recurso o la ayuda a la que tienen derecho.

"Los parlamentarios socialistas malagueños vamos a ser la voz en el Parlamento de quienes quieren independizarse y no pueden hacerlo porque no tienen acceso a una vivienda; de los pacientes que ven cómo se eternizan las listas de espera; de los padres preocupados por el calor extremo que sufren sus hijos en las aulas; y de las familias que ven cómo sus mayores y dependientes no reciben la ayuda a la que tienen derecho", ha concluido.

Por su parte, Ignacio López ha criticado que el debate entre PP y Vox "no sea un debate sobre las medidas que necesita la gente de Málaga". "No estamos viendo a PP y Vox hablar de qué van a hacer para que los malagueños y malagueñas puedan tener acceso a una vivienda asequible. Y si no hablan del principal problema que tiene Málaga, es porque no les importa", ha afirmado.

López ha contrapuesto la falta de medidas de la Junta con la acción del Gobierno de España. En este sentido, ha destacado que esta misma semana se han iniciado los trámites para la construcción de 1.300 viviendas de protección oficial en Málaga, con una inversión de 40 millones de euros. "No hemos visto nada igual ni parecido de Moreno Bonilla en los últimos ocho años", ha asegurado.

El diputado nacional ha defendido que el Gobierno de España "sigue gobernando para la gente" y ha puesto como ejemplo las ayudas directas por los daños provocados por el tren de borrascas.

"En las últimas semanas han llegado casi 88 millones de euros para los ayuntamientos y casi 60 millones de euros para los agricultores. Son casi 150 millones de euros directos para Málaga en seis meses. Eso es gobernar para la gente", ha resaltado.

"¿Dónde está Moreno Bonilla? ¿Dónde están los recursos del PP? Protestar mucho, quejarse mucho, ruido mucho, pero soluciones ninguna. Las soluciones a los principales problemas de Málaga las está poniendo el Gobierno de España", ha concluido.