El PSOE solicita al Gobierno que Málaga "sea referente" en las actividades del centenario de la Generación del 27

El diputado socialista por Málaga en el Congreso Ignacio López. - PSOE

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Gobierno de España que la ciudad de Málaga "sea uno de los referentes" en el programa oficial de actividades conmemorativas del centenario de la Generación del 27.

Así lo ha indicado este lunes el diputado socialista por Málaga en el Congreso Ignacio López, que ha incidido en que "hace casi cien años, una de las generaciones de poetas más brillantes de nuestra historia, la Generación del 27, también empezó a escribirse aquí, en Málaga. Por eso hemos presentado en el Congreso una iniciativa para que nuestra ciudad tenga un papel destacado en los actos que van a conmemorar su primer centenario".

El diputado ha recordado el vínculo de numerosos autores del 27 con Málaga. "La Generación del 27 no puede entenderse sin los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, fundadores de la revista Litoral, desde la que se publicaron algunos de los primeros poemarios de esta generación", ha señalado.

De igual modo, ha destacado la relación de Federico García Lorca con la ciudad. "Lorca era un enamorado del Mediterráneo de Málaga, donde pasaba temporadas estivales. Aquí conectó con estos poetas malagueños y con otros autores a los que invitaba a visitar la ciudad", ha relatado.

También ha recordado que Vicente Aleixandre, uno de los grandes poetas del 27 y Premio Nobel de Literatura, vivió durante años en Málaga y dedicó a la ciudad uno de los versos más conocidos de su obra: "Málaga, ciudad del paraíso". También ha mencionado que el poeta Jorge Guillén pasó sus últimos años de vida en la ciudad.

"Málaga ayudó a escribir la historia de la Generación del 27. Ahora debe ocupar el lugar que merece en su centenario", ha subrayado López.

En la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados, el PSOE insta al Gobierno a incorporar a Málaga como uno de los ejes territoriales principales del programa oficial de actividades conmemorativas del centenario de la Generación del 27, que se celebrará en 2027.

Asimismo, solicita promover la participación de instituciones, universidades, centros de investigación, fundaciones culturales, archivos, bibliotecas y entidades del tejido cultural malagueño en el diseño y desarrollo de las actividades del centenario.

Por último, plantea impulsar la difusión nacional e internacional de las actividades que se desarrollen en Málaga en el marco de esta conmemoración, reforzando así su proyección cultural y el reconocimiento de su papel histórico en esta generación literaria.

"No puede entenderse la Generación del 27 sin conocer lo que supuso Málaga para muchos de sus protagonistas. Es una generación que tiene a Málaga como uno de sus referentes y, por tanto, la ciudad debe ocupar un lugar destacado en los actos del centenario", ha concluido.