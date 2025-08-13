El PSOE tacha de "irrisoria" la "falsa moratoria a las viviendas turísticas de De la Torre"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, junto con el alcalde de Barcelona Jaume Collboni en una imagen de archivo - PSOE

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado de "irrisoria" la moratoria anunciada por el alcalde, Francisco de la Torre, para limitar nuevas viviendas turísticas en la ciudad.

Para Pérez, "la medida llega tarde, mal y sin convicción", y "no aborda el verdadero problema del mercado inmobiliario: las más de 13.000 licencias activas que seguirán operando, y otras tantas ilegales, como si aquí no pasara nada".

"Lo que ha anunciado el alcalde no es una moratoria, es una cortina de humo", ha afirmado Pérez. "Mientras Málaga lidera el ranking de viviendas turísticas en España, con más de 13.000 registradas, el Ayuntamiento se limita a frenar futuras licencias sin tocar las actuales. Eso no va a aliviar el mercado del alquiler ni va a devolver las viviendas a los vecinos. Es, simplemente, hacer como que se hace algo sin hacer nada", ha advertido en un comunicado el portavoz municipal socialista.

Pérez ha exigido que Málaga "siga el ejemplo de Barcelona", donde el alcalde, Jaume Collboni, "ha anunciado la eliminación progresiva de todas las licencias de pisos turísticos". "Esa sí es una decisión valiente. Aquí, por el contrario, el PP ha votado sistemáticamente en contra de nuestras propuestas de moratoria, eliminación de licencias en zonas saturadas y control efectivo del mercado", ha recordado.

Así, el PSOE plantea que el Ayuntamiento "complemente esta medida con un plan real de recuperación de vivienda residencial, empezando por eliminar licencias en los barrios más tensionados, declarar Málaga como zona de mercado tensionado y reforzar la inspección sobre los pisos turísticos ilegales".

"Si De la Torre no está dispuesto a defender a los vecinos frente a la especulación, que lo diga. Pero que no nos venda humo mientras los precios siguen subiendo y Málaga pierde a su gente", ha concluido.