El PSOE tilda de "tardía y poco seria" la moratoria de alojamientos turísticos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, se ha referido al anuncio del equipo de gobierno del Partido Popular sobre la "inminente moratoria" de tres años para frenar nuevos proyectos de apartamentos turísticos y hoteles en parcelas residenciales y ha dicho que "esta medida es una reacción agónica y tardía de un alcalde que lleva años mirando hacia otro lado" mientras la "proliferación descontrolada" de pisos turísticos "ha expulsado a los malagueños de sus propios barrios".

Ruiz Araujo ha recordado que el PSOE "lleva meses exigiendo medidas contundentes y advirtiendo sobre la laguna legal en la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para detener la conversión de hogares en pisos turísticos", pero permitiendo "que comunidades enteras se conviertan en alojamientos turísticos".

"Esta brecha normativa es la que ha permitido hasta ahora considerar el hospedaje como un uso alternativo en las parcelas residenciales, posibilitando la implantación masiva de alojamientos turísticos en edificios destinados a viviendas sin ningún tipo de límite", ha añadido.

Ha lamentado que "De la Torre ha actuado arrastrado por la presión social y ciudadana. Llegan tarde para miles de familias y jóvenes que ya han tenido que abandonar Málaga por los precios prohibitivos del alquiler y la falta de vivienda disponible, devorada por la especulación turística". Además, el socialista ha alertado sobre "el efecto llamada de la medida, a la que se ha sumado incluso un compañero de partido del alcalde".

Sobre los plazos anunciados por el Ayuntamiento, que son diez días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Ruiz Araujo ha reiterado el "grave efecto llamada que esta ventana de tiempo va a provocar".

Al respecto, Ruiz Araujo "ha sido tajante": "Al avisar con días de antelación y confirmar que los proyectos que ya hayan solicitado licencia seguirán su curso, el equipo de gobierno del PP ha abierto la puerta de par en par para que los promotores inunden la Gerencia de Urbanismo con nuevas solicitudes antes del cierre. Es una moratoria con trampa". Además, "no es más que un anuncio", por lo que provocará "que los especuladores continúen haciendo el agosto".

Por eso, los socialistas exigen una "regulación estricta y definitiva, no un parche temporal. Nosotros vamos a votar a favor de cualquier medida que suponga frenar la sangría habitacional en la ciudad de Málaga, pero exigimos al alcalde que aclare el futuro del PGOU una vez pasen estos tres años de suspensión temporal", ha expresado el portavoz socialista.

Además, ha pedido al equipo de gobierno "blindaje contra la especulación", garantizando que el suelo calificado "para que vivan los malagueños sirva para frenar la emergencia habitacional, no para engrosar el bolsillo de unos pocos".