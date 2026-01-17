El PSOE urge al Ayuntamiento a dotar de vigilancia de seguridad al edificio múltiple de Servicios Municipales - PSOE

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga exigirá al equipo de gobierno del PP "una solución inmediata a la grave situación de inseguridad" que sufre el edificio múltiple de Servicios Municipales, donde se ubica la Gerencia Municipal de Urbanismo, "debido a los reiterados incumplimientos del contrato de vigilancia".

El concejal socialista y responsable de Seguridad, Salvador Trujillo, defenderá este lunes una moción en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, Servicios Operativos e Innovación.

"El Ayuntamiento no puede permitir que un edificio municipal clave funcione sin la vigilancia necesaria, poniendo en riesgo a trabajadores y ciudadanos", ha criticado Trujillo, al tiempo que ha señalado que la empresa adjudicataria "acumula retrasos en el pago de nóminas, incumplimientos del convenio colectivo y una plantilla claramente insuficiente desde que asumió el servicio en junio de 2025".

Ha detallado que la gravedad de la situación ha obligado a intervenir a los cuerpos de seguridad. "El 30 de diciembre la Policía Nacional dio la voz de alarma y la Policía Local llegó a decretar el cierre del edificio porque no había vigilantes suficientes para garantizar la seguridad", ha recordado el edil socialista en un comunicado, al tiempo que ha añadido que el pasado 12 de enero la Policía Local volvió a asumir la apertura y el cierre del inmueble por el mismo motivo.

Esta situación "compromete la seguridad del edificio en caso de una emergencia", ya que "el Puesto de Control, que es donde se sitúa la centralita contra incendios queda desatendido, porque se requiere presencia permanente y de una formación específica para la gestión y control de la misma".

Trujillo ha recordado que el edificio mantiene servicios abiertos al público hasta las 13.30 horas, como el registro, además de contar con personal municipal con horario flexible. "El PP ha sido advertido de esta situación desde hace meses y, pese a nuestros ruegos en el último Pleno, no ha hecho absolutamente nada para solucionarla", ha criticado.

Por todo ello, el grupo municipal socialista ha reclamado que el Ayuntamiento "resuelva de inmediato" el contrato por "incumplimiento grave, licite uno nuevo con urgencia y garantice la subrogación de toda la plantilla y el pago de las cantidades adeudadas". "La seguridad no es opcional y el Plan de Autoprotección del edificio no puede seguir inoperativo", ha concluido Trujillo.