PSOE urge a Junta a declarar Málaga ciudad tensionada por pisos turísticos tras encabezar subida de precios de alquiler

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Municipal socialista urge a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga a poner en marcha la declaración de Málaga como ciudad tensionada por los pisos turísticos. "Málaga es la ciudad donde más ha crecido el precio de la vivienda en los últimos años, en un 17,9% por encima incluso de Barcelona y de Madrid", ha explicado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

"Barcelona se declaró como ciudad tensionada y el precio de los alquileres y de la compra de vivienda ha bajado en un 5%, por lo que en Málaga no hay tiempo que perder", ha añadido. Según el socialista, "hay que poner coto a la proliferación incontrolada de pisos turísticos, porque tenemos en nuestra ciudad un preocupante problema por la falta de vivienda".

De hecho, y según apuntan desde el PSOE, Málaga ya supera las 12.000 viviendas de uso turístico "en una ciudad con 600.000 habitantes, mientras que Barcelona, con algo más de 1,6 millones de residentes, apenas llega a los 8.000 pisos turísticos".

Para Pérez, "a esta situación no le viene nada bien la parálisis del Ayuntamiento y del alcalde, Paco de la Torre, que no le pide a la Junta la declaración de Málaga como ciudad tensionada por los pisos turísticos. De la Torre ponía como fecha tope el mes de febrero para echar atrás las licencias VUT sin entrada independiente, pero lo que hay que hacer es seguir a rajatabla el PGOU de 2011, puesto que el plan de ordenamiento de la ciudad no permite estos alojamientos sin entrada individual en las comunidades de vecinos".

"Contamos con el marco regulatorio para frenar estos pisos turísticos, pero Paco de la Torre no está haciendo absolutamente nada", ha lamentado el edil del PSOE.

Pérez también se ha referido a la última sesión plenaria en la que "el Ayuntamiento al completo ha reconocido que en Málaga tenemos un problema de habitabilidad. Hoy exigimos a Paco de la Torre que pida a la Junta, que es la administración competente, que declare a Málaga como ciudad tensionada, para frenar la subida de precios como ha ocurrido en Barcelona. En Málaga tenemos como alcalde a un promotor urbanístico, que no se preocupa por los ciudadanos que tienen que hacer la maleta".

Para el socialista, "De la Torre es el responsable del éxodo de miles de jóvenes que se tienen que ir de su ciudad para emanciparse, aunque no quieran. También de familias con una economía normal, porque los precios en la ciudad están disparados incluso en los barrios más humildes".

SENTENCIA DEL SUPREMO

Estas declaraciones del PSOE de Málaga llegan justo un día después de la sentencia del Tribunal Supremo avale que los vecinos de una comunidad puedan prohibir la implantación de pisos turísticos con una mayoría de tres quintos. Hasta el momento, audiencias provinciales como la de Málaga señalaban que se echaba atrás un piso turístico sólo con el quórum de todos los propietarios.

"Ahora, el Supremo crea jurisprudencia y supera lo marcado por la Audiencia Provincial de Málaga", señala Pérez, toda vez que el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal propone que una VUT se puede limitar o condicionar, mientras que el Supremo entiende que "se puede prohibir, modificando los estatutos de la comunidad, con una votación de las tres quintas partes de los residentes", ha explicado el portavoz socialista.