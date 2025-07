Puente cree que Núñez "ha hecho lo que tenía que hacer" al dimitir y califica de "inexcuable" su comportamiento

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado "inexcusable" el comportamiento de la hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, sobre sus estudios y ha señalado que "ha hecho lo que tenía que hacer y ya está" al presentar su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras la polémica.

"Estamos hablando de una persona que tenía tres currículos distintos, en tres páginas oficiales distintas, y que ninguno era cierto", ha dicho Puente en el encuentro-coloquio organizado en Málaga por 'Sur', en el que ha sido cuestionado por esta dimisión y por cómo surgió la polémica en redes sociales.

Al respecto, ha explicado que "de este tema se llevaba hablando un tiempo" y ha señalado que leyó un mensaje en redes sociales "de alguien que ha colocado un currículum de esta persona y veo dónde ha estudiado la ESO, el bachiller y luego tiene un doble grado, pero no dice dónde". "Digo, qué raro, ¿no?, creo que la información interesante más todavía para el ciudadano quizá no es dónde hiciste el parvulario, sino dónde cerraste tu ciclo académico más importante", ha dicho.

"Me puse a hurgar y puse un tuit y me fluyó la información", ha asegurado el ministro, quien ha apuntado que comprobó que "una persona que tiene un cargo en un ayuntamiento, que tuvo un cargo en una comunidad y que tiene un cargo también en las Cortes Generales y en el partido más importante de la derecha española tenía tres currículums distintos en tres páginas oficiales distintas y que, además, ninguno era cierto. Eran distintos entre sí, pero ninguno coincidía con la realidad".

Puente ha reconocido que comentó esta información "de forma combativa". "Esto me horroriza, me parece que esto daña, en general, a la política. Creo que es malo", ha apuntado el ministro.

También se ha referido a que ahora "algunos hacen comparaciones" y a que "la derecha volvía ayer con mi máster", algo que, ha recordado, "ya lo sacaron hace ocho años". "Si es que yo he puesto el máster que tengo y dónde lo he hecho. Que a ellos les parece que es un cursito de nada, pues que digan lo que quieran", ha apostillado, incidiendo en que "yo no engaño a nadie, se puede fiscalizar".

En este punto, ha reprochado al PP que "siguen, porque en lugar de asumir que te han pillado con el carrito a los helados, te vas para casa y ya está, no pasa nada; tienen que arrojar, hablando de Patxi López", cuando, considera, "no son casos comparables".

REDES SOCIALES

Puente ha comentado su forma de comunicarse en redes sociales y ha asegurado que cuando adopta "fórmulas que se pueden interpretar de ataque o agresivas, siempre, lo digo siempre, en legítima defensa". "En política lo de poner la otra mejilla nunca lo entendí", ha aseverado, por lo que ha asegurado que él responde; "no lo puedo evitar".

Ha asegurado que trabaja "de una manera muy intuitiva" en sus redes sociales, que lleva gestionando desde antes de que era alcalde de Valladolid; y ha apuntado que "los parámetros son muy claros. Lo primero, la autenticidad; yo no engaño a nadie".

"No quiero que nadie piense que Óscar Puente es distinto de lo que es en realidad. Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Evidentemente, hay veces que digo cosas que no son políticamente correctas o que muestran que tengo, a veces, un cierto mal carácter, pero ese soy yo. No soy perfecto, no soy don sonrisas, no soy suave", ha manifestado.

También ha asegurado que pretende tener "cercanía, proximidad" y que aunque bloquea "a mucha gente", también "escucho y dialogo". Además, ha dicho que interactúa y no deja a la gente sin responder, "salvo que me falten al respeto, entonces, ahí sí, soy de dedo rápido. Falta respeto, bloqueo y ya está".