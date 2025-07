Puente dice que toda corrupción "es mala" y que en PP no hay proyecto alternativo: "Existe demonización del adversario"

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que "la corrupción, toda es mala" y ha instado al PP a "lo primero, reconozca usted la legitimidad del que tiene enfrente y, a partir de ahí, dibuje cuál es su alternativa". Actualmente, "el proyecto alternativo no existe, lo que existe es la demonización del adversario", ha manifestado, criticando que "estamos instalados en el Trumpismo".

Así lo ha dicho Puente en el encuentro-coloquio organizado en Málaga por diario 'Sur', en el que ha señalado que el PP "debería replantearse si su única línea estratégica política puede basarse en erigirse en el paladín de la lucha contra la corrupción, teniendo la situación que tiene". "Yo creo que no, por lo tanto tendrá que pensar en un proyecto de país", ha apuntado.

Al respecto, ha instado a que el PP diga "qué quiere usted hacer con España". "No sé si es que no se quiere, deliberadamente, poner encima de la mesa, porque cuando oyes, por ejemplo, al presidente de esta comunidad --Juanma Moreno-- decir que algún día la sanidad no será viable, porque vamos a ser todos muy mayores, si ese es el proyecto, pues a lo mejor por eso no lo explican", ha criticado.

"O cuando oyes al señor Feijóo decir que elevar el salario mínimo interprofesional con carácter indiscriminado es insostenible, pues ya te está enseñando un poquito la patita", ha expresado el ministro socialista, quien ha considerado que "todo no puede ser basado en la deshumanización de Pedro Sánchez, en el qué malo es, el autócrata, el psicópata, etcétera".

Para Puente, eso "no es un proyecto político, esto es un quítate tú para ponerme yo con un coste, además, para el país tremendo, en términos de crispación, en términos de desgaste de las instituciones". Por ejemplo, ha afeado que "el jefe de la oposición de este país ha hecho campaña con el Falcon y se ha ido al funeral del papa en el Falcon, cuando creo que había sido una buena ocasión para predicar con el ejemplo".

CASO MONTORO

El socialista ha señalado que el panorama político español "es muy complicado de pronosticar porque habría que tener una bola de cristal". "Hace un mes, quién hubiera pensado que el que iba a acabar pidiendo la hora y que llegara a agosto cuanto antes iba a ser el PP", ha dicho Puente, quien ha destacado que "todo cambia muy rápido en este país".

Ha asegurado que el caso Montoro, que afecta al exministro del PP, "nos pone a todos en perspectiva, porque yo siempre he dicho que la corrupción es consustancial al poder y al ser humano. Mientras el ser humano sea lo que es, y, por tanto, el ingrediente de la codicia y de la estupidez no nos abandonen, seguirá habiendo corruptos".

Pero, ha apuntado que "la cuestión es cómo afrontamos ese hecho, desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la corrección y cómo ese fenómeno individual, aislado, es de alguna manera residual en las organizaciones o es algo que está en la misma entraña, que es institucional, que forma parte de la esencia de una formación política".

"Estamos hablando de un gobierno que ha tenido una policía que se dedicaba a espiar a los rivales, ilegalmente, que tenía un área económica en la que se vendían leyes a cambio de pagos. En fin, estamos hablando de un montón de ministros de los dos gobiernos afectados. Estamos hablando, por no hablar de la reacción de la propia organización, que da la sensación de que no se atreve a desmarcarse de esa lacra", ha dicho el ministro socialista.

Para Puente, "el daño a la democracia es evidente" y "el beneficiario fundamental en este momento de todo lo que está sucediendo es la extrema derecha, no tengo ninguna duda".

Aunque ha asegurado que hay diferencias entre este caso y el que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, ha considerado que "sería bueno que este fenómeno lo abordáramos de manera más conjunta, sin convertirlo en un arma arrojadiza, y que intentáramos ponernos de acuerdo también en medidas que nos sirvieran de marco para trabajar en la prevención y en la represión".

SÁNCHEZ

Sí ha augurado que "otoño será caliente, como todos los otoños, porque empieza el curso político y porque, por desgracia, en España, desde hace siete años, venimos arrastrando un pecado original, que es el negarle al Gobierno de España legitimidad".

"Creo que seguiremos en la misma tónica, con crispación, por desgracia, cuestionamiento, negando la mayor y así seguiremos probablemente hasta 2027, en el que volverá a haber elecciones y, quién sabe, a lo mejor, probablemente, con un resultado no muy diferente".

Cuestionado por sus manifestaciones en las que dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el puto amo", ha explicado que lo dijo en la apertura del Congreso de Galicia "y yo estaba hablando del contexto europeo", ya que "el grado de dominio que tiene de la escena internacional es asombroso".

En este punto, ha cuestionado que "por demonizar al presidente del Gobierno estamos incluso dispuestos a renunciar a un logro de país, que es tener a un mandatario que, en el mundo, es importante y que, en el mundo, tiene una voz y tiene un lugar".

"Y eso es a lo que yo me refería con el puto amo. Algunos han pretendido traducir esto en que hay un tipo en el PSOE omnipotente que pasa por encima de todo y no es así. Eso ya lo tuvimos en el PSOE. Yo llevo 36 años en el PSOE y recuerdo un congreso federal en el que quien era secretario general un sábado, pensando todos que iba a seguir, nos dijo me marcho y os dejo a este. Si eso lo hiciera Pedro Sánchez, ¿qué se diría de él?", ha apuntado.

Según Puente, "hoy, el puto amo del PSOE es el militante, son los afiliados. Esos son los que deciden el futuro del Partido Socialista". "Yo veo a Pedro Sánchez dos años más y otros cuatro. Y cuando eso pase, vaya usted a saber dónde estaré yo y a qué me estaré dedicando", ha concluido.