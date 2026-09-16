El Puerto de Málaga autoriza mantener las estatuas de Venus y Neptuno en el mismo emplazamiento hasta un año más

Archivo - Instalación de las grandes esculturas en el Puerto de Málaga. A 12 de marzo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Málaga tramita este miércoles la autorización administrativa solicitada por el Ayuntamiento para que el grupo escultórico 'Las Columnas del Mar', del artista Ginés Serrán, permanezcan en su actual ubicación de la entrada del recinto portuario durante un plazo seis meses a un año, después de que el Consistorio haya pasado a ser la titular.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha explicado a Europa Press que el Ayuntamiento de Málaga ha comunicado la decisión de aceptar la cesión de las estatuas de Neptuno y Venus y la peticion de mantenerlas en el mismo lugar mientras estudia otras ubicaciones, coincidiendo con la fecha en la que estaba previsto iniciar el desmontaje de las obras.

Rubio ha señalado al respecto que el Puerto prevé "tramitar y finalizar la autorización durante este miércoles, por lo que las esculturas continuarán instaladas en el mismo emplazamiento". Una ubicación temporal con un plazo máximo de un año para el conjunto escultórico.

No obstante, el presidente del Autoridad Portuaria no descarta que pueda extenderse. Ha señalado que, para que las esculturas puedan permanecer en el mismo lugar una vez transcurrido ese año, el Ayuntamiento tendría que presentar una nueva solicitud. "En ese momento lo valoraremos", ha indicado.

Rubio ha explicado que el Puerto está dispuesto a abordar la cuestión con el Ayuntamiento y ha destacado que es el Consistorio la administración que cuenta con competencias en materia de cultura, por lo que la situación, señala, "es muy adecuada". "Cualquier cosa que se haga, evidentemente, será con el consenso con el Ayuntamiento", ha afirmado.

En cualquier caso, el presidente de la Autoridad Portuaria incide en que la decisión sobre el futuro de las esculturas corresponde ahora al Gobierno municipal. "El Ayuntamiento es el que tiene que valorarlo", ha afirmado.

Respecto a una posible permanencia más allá del año autorizado, Rubio ha matizado que dependerá de las circunstancias que concurran en ese momento. En concreto, ha señalado que si se solicita mantenerlas en su actual emplazamiento dentro del recinto portuario, ya se tiene la experiencia de estos seis meses y el Puerto ha podido comprobar que "no afecta a la operativa portuaria".

Rubio ha apuntado que un eventual traslado a otra ubicación dentro del puerto requeriría "valorar las circunstancias concretas del nuevo emplazamiento".