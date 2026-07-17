Quirónsalud será Servicio Médico Oficial del Andalucía Málaga Premier Pádel P1 por tercer año consecutivo

Quirónsalud será Servicio Médico Oficial del Andalucía Málaga Premier Pádel P1 ter - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Quirónsalud participará por tercer año consecutivo como Servicio Médico Oficial del Andalucía Málaga Premier Pádel P1, una de las pruebas más destacadas del Qatar Airways Premier Pádel Tour.

Esta edición, que reúne a las principales figuras de este deporte, tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga del 11 al 19 de julio.

Para la participación de Quirónsalud en el evento se ha previsto un operativo asistencial que dará soporte a los participantes durante todas las jornadas del campeonato. El equipo médico estará liderado por el doctor Ángel Ruiz Cotorro, director de Clínica Tenis Teknon y responsable de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), en coordinación con la organización del torneo.

Además, el Hospital Quirónsalud Málaga forma parte del dispositivo previsto para la competición, aportando el respaldo de un centro hospitalario de alta complejidad ante cualquier eventualidad que requiera atención especializada, han indicado en un comunicado.

La competición comenzó con la fase previa el 11 de julio; este 17 de julio entra en fase de cuartos de final, las semifinales se jugarán el sábado 18 y las finales masculina y femenina se celebrarán el domingo 19 de julio.

La participación en el Andalucía Málaga Premier Pádel P1 se suma a la amplia trayectoria de Quirónsalud en la cobertura sanitaria de grandes competiciones. En el universo del pádel, el Grupo ha estado presente en los últimos años en distintas pruebas del circuito Premier Pádel celebradas en España como Servicio Médico Oficial.

Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV).

A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o con el Málaga CF.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en el país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale- Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.