Reabren a baño las playas de El Palo y Campo de Golf-San Julián de Málaga mientras se mantienen con bandera roja cuatro

Imagen de una bandera roja en una playa de Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha restablecido la bandera verde y reabierto al baño las playas de Campo de Golf-San Julián y El Palo, mientras se mantendrá durante la jornada de este martes el cierre en las de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés.

Los resultados de las nuevas analíticas tomadas este pasado lunes por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) muestran un descenso generalizado de la presencia de Escherichia coli (E. coli) en estos puntos del litoral.

No obstante, la concentración puntual del parámetro de esta bacteria sigue estando por encima de los niveles óptimos regulados por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño en las citadas cuatro playas en las que continuará la advertencia a través de banderas rojas para proteger la salud pública de los usuarios en estos puntos del litoral mientras persista esta situación.

El Ayuntamiento de Málaga ha señalado en un comunicado que desde el Área de Playas se han venido llevando a cabo labores de limpieza y retirada de los restos.

Emasa continuará tomando muestras durante los próximos días para seguir haciendo un seguimiento de la situación, motivada como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, que provocó que se produjeran alivios en distintos puntos, con vertidos al mar.

Estos alivios se registran en la práctica totalidad de los municipios costeros debido al que a la red general de saneamiento que va paralela al litoral llegan redes unitarias que recogen tanto las aguas residuales como las de lluvia, por lo que en episodios de precipitaciones intensas concentradas en poco tiempo, como ocurrió la madrugada de pasado sábado con 14 litros/metro cuadrado en una hora, se pueden llegar a registrar este tipo de situaciones que evitan un colapso de las tuberías que puedan dar lugar a inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

OBRAS DE SEPARACIÓN DE REDES

En este sentido, ha destacado "la apuesta" del Ayuntamiento por seguir avanzando en la separación de redes, de forma que las conducciones de pluviales sean independientes de las de aguas residuales.

Aunque en los puntos más próximos al litoral se ha ejecutado esta separación de redes, a través del plan de inversiones de infraestructuras hidráulicas que Emasa tiene en marcha para el periodo 2024-2029 se están acometiendo obras para seguir reduciendo el riesgo de inundación en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que el 70% de las redes de la ciudad sean separativas.

Entre ellas, han destacado las actuaciones de separación de redes y mejora de la capacidad de drenaje impulsadas en Salvador Allende (Este), San Javier (Churriana), Abogado Federico Orellana (Carretera de Cádiz), la barriada Palma-Palmilla, La Malagueta o Pedregalejo Alto, así como en el colector histórico Carretería, que recoge las aguas residuales del Centro Histórico desde la calle Victoria hasta el puerto, donde está previsto licitar en los próximos meses la construcción de un tanque de tormenta en línea que almacenará los vertidos sin necesidad de aliviar y permitirá desbastar el agua con nuevos tamices.

En paralelo, han añadido, también está programada la licitación de dos nuevos tramos del cajón de pluviales de Dos Hermanas, desde el arroyo hasta Héroe de Sostoa y desde Héroe de Sostoa hasta Sor Teresa Prat.