Realizan una primera visita de inspección a la planta baja del edificio del incendio del hotel de Málaga

Realizan una primera visita de inspección a la planta baja del edificio del incendio del hotel - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga sigue manteniendo el operativo en la zona del edificio de Pasillo de Guimbarda, donde se produjo un incendio el lunes 25 de mayo y que afectó a un establecimiento comercial y un hotel. Este jueves, además, se ha producido una primera visita de inspección a la planta baja del edificio.

Así, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, recogido por Europa Press, una unidad de la Policía Científica de la Policía Nacional y técnicos de la propiedad del inmueble, acompañados por efectivos de Bomberos y coordinados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, han realizado una primera inspección visual del local comercial.

En concreto, se trata del paso previo al establecimiento de medidas que garanticen un acceso seguro a la zona que permitan localizar el origen del incendio e investigar las causas, han apuntado.

Una vez se adopten las medidas de retirada de restos del incendio, para su posterior análisis, y de apuntalamiento de la estructura, se continuará con la inspección para avanzar en la investigación. En una fase posterior, han precisado, será cuanto se lleve a cabo el análisis de la estructura del inmueble.

Cabe recordar que el fuego se inició sobre las 01,20 horas del lunes, 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, propagándose rápidamente al hotel, que activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal a las 01,26 horas, justo dos minutos después de que se produjera una deflagración en el local comercial.

La primera llamada a Bomberos, a través del 112 Andalucía, se registró a las 01,26 horas, llegando las primeras unidades a las 01,34 horas. Un equipo accedió al inmueble para comprobar si quedaban personas en el interior, encontrando a un huésped que fue evacuado al exterior. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Por otro lado, este pasado viernes, 5 de junio, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, informó de que se requirió a la propiedad la adopción de nuevas medidas cautelares. A las actuaciones ya exigidas el pasado 27 de mayo se sumó la retirada del sistema de climatización instalado en la cubierta del inmueble.

Así, recordaron que tras la primera inspección técnica realizada el 27 de mayo se ordenó a la propiedad la ejecución de diversas medidas destinadas a garantizar la seguridad exterior del edificio, evitar el acceso de personas ajenas y facilitar futuras inspecciones para evaluar el estado de la estructura.