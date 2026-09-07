La Red Española de Ciudades Inteligentes entregará en Fycma sus primeros premios a la innovación urbana

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MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) ha informado este lunes de que sus primeros premios a la innovación urbana se entregarán en el marco del VI Congreso 'Smart City RECI', que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), en confluencia con Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility.

Desde RECI han dado a conocer las iniciativas galardonadas en la primera edición de sus Premios a los Mejores Proyectos de Innovación Urbana 2026, una convocatoria creada para reconocer las soluciones más innovadoras que están desarrollando las ciudades españolas para mejorar los servicios públicos, la sostenibilidad y la calidad de vida de la ciudadanía, señala un comunicado remitido por Fycma.

En esta primera edición se han presentado 20 proyectos impulsados por ciudades de la RECI, en tres ámbitos: Gobierno, Economía y Servicios Públicos Digitales; Sostenibilidad, Energía, Movilidad y Medio Ambiente; y Territorio, Interoperabilidad y Datos.

Los proyectos han sido valorados por un Comité de Valoración independiente, integrado por representantes de la Diputación Provincial de Valencia, Red.es, ICEX, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona) y el Consorci Localret.

La RECI ha asegurado en un comunicado que "el jurado ha tenido en cuenta la innovación tecnológica, el impacto en la ciudadanía, la mejora de los servicios públicos, la sostenibilidad y la capacidad de transferencia a otros municipios".

Tras el proceso de evaluación, el Comité ha reconocido los proyectos de Murcia, Rivas-Vaciamadrid (Madrid) y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) como ganadores.

Las iniciativas premiadas reflejan algunas de las principales líneas de evolución de las ciudades inteligentes: inteligencia artificial, soberanía energética, IoT, gemelos digitales, BIM y gestión avanzada de datos.

El Ayuntamiento de Murcia ha sido reconocido por 'Inteligencia artificial on-premise y la aplicación móvil TuMurcia como modelo predictivo y cognitivo de gestión municipal', un proyecto que combina herramientas de inteligencia artificial para agilizar la revisión y gestión de expedientes administrativos.

Por su parte, Rivas-Vaciamadrid ha recibido el premio por 'Riv@smart, una plataforma transversal de ciudad inteligente', que integra tecnologías como IA, IoT y gemelo digital para mejorar la gestión integral de la ciudad e incorpora iniciativas de soberanía energética, autoconsumo colectivo y lucha contra la pobreza energética.

Por último, Sant Feliu de Llobregat ha sido reconocido por su 'Sistema inteligente de gestión urbana basado en BIM, sensores y datos abiertos', orientado a transformar la gestión del patrimonio municipal mediante la integración de modelos BIM, sensores IoT, analítica de datos y gemelos digitales.

RECONOCIMIENTOS A LAS PERSONAS

Los Premios RECI 2026 han reconocido también la contribución de los profesionales que impulsan la actividad de la Red Española de Ciudades Inteligentes.

El Premio RECI 'Team Member' ha sido concedido al técnico del departamento de Servicios Digitales de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cirera, por su trayectoria y su participación en la coordinación de diferentes grupos de trabajo de la RECI.

El Premio RECI 'Ambassador' se ha concedido ex aequo al coordinador del área de Economía, Organización e Innovación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Carlos Ventura; y al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Vito Episcopo, por su contribución a difundir los valores, la misión y las iniciativas de la RECI en diferentes foros nacionales e internacionales.

Estos reconocimientos buscan poner en valor que la fortaleza de la RECI reside también en las personas que comparten conocimiento, generan colaboración y representan a la Red dentro y fuera de España.

Las ciudades ganadoras también presentarán sus proyectos la agenda del congreso y dispondrán, como parte del premio, de un expositor propio en el Pabellón de España del Smart City Expo World Congress 2026, que se celebrará en Barcelona del 3 al 5 de noviembre.