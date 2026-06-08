RED Friday y Ancá La Térmica congregan a más de 5.800 personas en un fin de semana de música, familias y cultura - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga ha reunido a más de 5.800 personas durante la celebración de RED Friday y Ancá La Térmica, celebrados el pasado viernes y sábado, respectivamente.

Ambas iniciativas han supuesto las últimas grandes citas culturales del primer semestre del año antes de la programación estival y han vuelto a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria de los proyectos propios de La Térmica, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El pasado viernes RED Friday congregó a más de 3.300 asistentes en una jornada dedicada a la música en directo, la creación contemporánea y los nuevos talentos, con una programación encabezada por Pablopablo, una de las propuestas más destacadas de la escena musical nacional actual.

El cartel se completó con artistas como Curro, Kokoshca, Rachid B, Miqui Brightside DJ, Miguel Payda y Carol DJ, además de performances e intervenciones vinculadas a la moda (de la mano de Málaga de Moda) y las artes vivas.

Por su parte, Ancá La Térmica reunió a 2.500 personas en una jornada intergeneracional concebida para disfrutar de la cultura en familia. Música, talleres, juegos tradicionales, circo, arte y folclore popular convivieron en una programación que tuvo como gran protagonista a María Rodés, una de las voces más reconocidas y singulares de la música española contemporánea.

La cita contó además con la participación de las pandas de verdiales de Moclinejo y Almogía, así como numerosas actividades para todas las edades distribuidas por los distintos espacios del centro.

Han recordado que estos encuentros llegan tras una intensa primera mitad de año marcada por la celebración de las anteriores ediciones de RED Friday y Ancá La Térmica en abril, así como por las dos primeras citas de La Térmica Village de marzo y mayo, celebradas en Nerja y Archidona, consolidando una programación que ha llevado la cultura contemporánea a distintos puntos de la provincia.

La pasada semana también estuvo marcada por la inauguración de la exposición 'Murmuración', del artista estadounidense Ryan Schneider, resultado de una residencia artística desarrollada durante dos meses en La Térmica.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 13 de septiembre, ha formado parte de una semana especialmente activa para el centro y ha estado presente en la programación tanto de RED Friday como de Ancá La Térmica, donde se desarrollaron actividades vinculadas a la exposición.

La programación de junio continuará en las próximas semanas con nuevas propuestas culturales, entre ellas la inauguración de la exposición 'Tangere', de Nacho Martín Silva (18 de junio), y el nuevo proyecto de La Térmica con Estupenda Márquez y Awepower, Dancin' Queer (19 de junio), una iniciativa que revisita la historia de la música queer y reivindica su papel como espacio de expresión, resiliencia y encuentro para la comunidad Lgtbiqa+, a través de sesiones participativas, actividades culturales y una propuesta centrada en la memoria colectiva y el disfrute de la música.