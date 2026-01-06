Registradas un centenar de incidencias por viento en municipios de la costa de Málaga

Arbol caído en Benalmádena. - AYUNTAMIENTO BENALMÁDENA

MÁLAGA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 Andalucía ha coordinado este martes un centenar de incidencias provocadas por el viento en municipios de la costa de la provincia de Málaga, según han informado desde dicho servicio.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, consultado por Europa Press, han precisado que los avisos se han registrado sobre todo en Vélez-Málaga y Marbella, aunque también se han recibido avisos en Estepona, Fuengirola, Mijas, Torremolinos y Benalmádena.

Estas incidencias, que se han producido principalmente a lo largo de la mañana, han sido relacionados con caídas de ramas, árboles, alumbrados navideños o elementos del mobiliario urbano público, sin que se hayan producido daños personales.

La Agencia de Meteorología ha mantenido activado el aviso amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros desde la pasada medianoche y hasta las 18.00 horas de este martes en las zonas costeras de la provincia.

De hecho, varios municipios, como Benalmádena y Marbella, han cerrado de forma temporal todos los parques públicos como medida preventiva ante las fuertes rachas de viento que se han producido en el día.