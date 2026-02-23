Rego destaca especificidad en lo referente a violencia de género en la ampliación de la Ley de Protección de Infancia

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

CASARES (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS) La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado que la ampliación de la Ley de la Protección de Infancia contra la Violencia tendrá una aplicación específica en los casos de menores que sufren las consecuencias de la violencia de género, la conocida como violencia vicaria.

En este sentido se ha pronunciado este lunes en Casares (Málaga) durante una visita a los municipios de las provincias de Málaga y Cádiz más castigados por el reciente tren de borrascas. Durante una intervención ante los medios de comunicación, ha sido preguntada por periodistas al respecto de los últimos casos de violencia vicaria.

Así, en primera instancia, ha mostrado su condena ante estos casos con menores afectados, y lo ha calificado de "extraordinariamente dolorosos". Además, ha dicho que "no nos podemos permitir en absoluto el negacionismo de la violencia de género. Estamos viendo cómo está impactando en estas primeras semanas de una manera brutal, de una manera atroz".

La titular de Juventud e Infancia ha destacado en este punto que el Gobierno de España mantiene dos líneas en las que está trabajando. Y en primer lugar, ha dicho: "Vamos a llevar al Consejo de Ministros esta ley de violencia vicaria, una ley muy garantista y que va a proteger a las mujeres víctimas de violencia vicaria, pero también a sus hijos y a sus hijas".

Además, Rego ha dicho que en "muy poquitas semanas también vamos a llevar la ampliación de la Ley de Protección de la Infancia frente a la violencia, que va a contemplar específicamente también la violencia de género sobre la infancia, como una de las violencias que sufre la infancia".

"Ni un paso atrás", ha dicho la ministra que ha añadido que "tenemos que ser firmes como sociedad. Es dolorosísimo lo que estamos viendo. Tiene que formar parte de la conversación del país y tiene que formar parte de las soluciones que pongan todas las instituciones sobre la mesa para erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia contra las infancias", ha concluido.