Rego valora la desclasificación de los documentos del 23-F: "El PP tiene que centrarse en trabajar un poquito más"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

"No se puede llamar 'cortina de humo' lo que significa plantear medidas, leyes y acciones que mejoran vida, democracia y derechos"

CASARES (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que este martes el Consejo de Gobierno aprobará la desclasificación de los documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero y ha advertido de que "el Partido Popular tiene que centrarse en trabajar un poquito más".

Así lo ha señalado la ministra, que ha mantenido una reunión en Casares (Málaga) con los regidores de los municipios de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Casares para conocer los daños causados por las lluvias y donde ha sido cuestionada por los periodistas en relación con las críticas del PP al tachar de "cortina de humo" el anuncio.

"El Partido Popular tiene que centrarse en trabajar un poquito más. Nosotros desde el Gobierno lo que estamos haciendo es precisamente esto, trabajar", precisando que "anunciamos medidas, llevamos a cabo desarrollos legislativos, planteamos soluciones a los grandes desafíos, como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entornos digitales, como por ejemplo dar respuesta a cómo nos ha afectado en este momento aquí en Andalucía la borrasca, ponemos los recursos a disposición y por supuesto todo lo que sea mejorar la calidad democrática de nuestro país".

Para la ministra, "es una muy buena noticia que se desclasifiquen estos documentos". "Transparencia, justicia, es mucha más democracia y ahora tenemos el reto de tramitar esta ley de secretos oficiales, precisamente, esta nueva ley para que por fin se derogue una ley franquista, que tendría que haber estado derogada hace muchísimo tiempo".

Por tanto, ha sostenido, "es una buena noticia para la democracia" y ha insistido en que "en el Gobierno estamos trabajando": "No se puede llamar 'cortina de humo' lo que significa plantear medidas, plantear leyes, plantear acciones que mejoran la vida, la democracia y los derechos de nuestro país". "Los que tienen que trabajar son otros también", ha concluido.