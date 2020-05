Regresan a España los dos estudiantes malagueños que permanecían en México

Critican abusos de las aerolíneas y falta de ayuda por parte de las instituciones españolas

MÁLAGA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos estudiantes de la Universidad de Málaga que estaban de intercambio en Guadalajara (México) han conseguido volver a España tras superar dificultades con las aerolíneas que habían contratado y los billetes de avión.

Así, José Ignacio Novoa y Daniel Little regresaron el pasado sábado y se encuentran en un período de cuarentena de 14 días, el primero en un piso de Fuengirola y el segundo en Madrid, según han explicado a Europa Press.

Novoa ha detallado que él tenía un vuelo comprado desde Navidad con Aeroméxico, que "era la única compañía que estaba haciendo vuelos directos", mientras que Little tenía comprado el billete con otra compañía en otra fecha, también desde antes de la pandemia.

Ambos decidieron volver juntos, pero las compañías les decían que estaban cancelados los vuelos, por lo que intentaron gestiones con el Consulado y con la Embajada española en Guadalajara, que al principio fueron también negativas.

"Contactando con la aerolínea nos decían que el vuelo se había cancelado, entonces llamamos a la Embajada y nos lo cogió una mujer competente y ya está: ella nos pidió el nombre y número de vuelo; a la vez que hablaba con nosotros, ella hablaba con Aeroméxico", ha relatado. "No sé por qué a nosotros nos decían que habían cancelado el vuelo y a ella que no", ha añadido.

Novoa pudo cambiarlo sin coste adicional, pero Little tuvo que pagar unos 1.000 euros por adquirir un nuevo vuelo. "Nos volvimos con mascarilla, pasando controles y Dani se quedó en Madrid y yo tuve que pillar el AVE, porque no hay vuelos ahora mismo Madrid-Málaga", ha indicado.

Por su parte, Little ha precisado que él tenía el vuelo adquirido con Wamos antes de la pandemia para el 1 de junio, mientras que su compañero lo tenía para el 9 del mismo mes con Aeroméxico. El de Little "pasaba por Cancún y lo consideraban ruta turística: lo cancelaron rapidísimo y me ponían para cambiarlo al 5 o al 10 de mayo", ha detallado.

"Cuando fui a cambiarlo me dijeron que no se podía, que no había disponibilidad, que estaba muy solicitado", ha recordado, por lo que decidieron ir al Consulado para ver si les podían ayudar, pero allí les dijeron que "si estábamos buscando que la embajada nos proporcionase un vuelo de regreso a España, no nos lo iban a regalar; nos quedamos de piedra", ha lamentado.

Ante esto, llamaron a la Embajada y les atendió un hombre que "fue más amable, pero no nos solucionaron nada, solo me dijo que comprara un vuelo". Con el vuelo de Wamos cancelado, Little compró otro con Aeroméxico mientras su compañero "luchó un poco por volverse conmigo, porque también tenía Aeroméxico pero el 9 de junio", pero les dijeron entonces que estos vuelos no existían, a pesar de que no habían recibido cancelaciones.

Little asegura que desde la compañía le dijeron "no lo puedes cambiar, tienes que contactar con la agencia", señalando que se ha "gastado 1.500 euros para que me vengan con que no se puede cambiar; yo ya estaba con una ansiedad que no podía más". "Y nadie nos ayuda, nadie pregunta", ha criticado, ya que ha resaltado que la Universidad de Málaga solo le escribió "un correo para que pase la matrícula antes del 31 de mayo".

"Entonces yo ya no sabía qué hacer, lo veía todo negro, llamé otra vez al número de la Embajada" y esta vez les atendió una mujer que "fue un ángel, nos lo solucionó todo, fue la única competente", ha destacado.

"Ya nosotros estamos aquí en España y todo correcto, pero hay gente allí en México que se le ha jodido la situación aún más: conocemos a chavales que les han cancelado los vuelos compañías que decían que eran seguros", mientras que los que lo han conseguido para volver este sábado han pagado 1.600 euros, ha finalizado.