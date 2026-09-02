Renfe acerca el tren a los ciudadanos con visitas a instalaciones ferroviarias de Málaga

Archivo - Imagen de archivo de la estación de trenes María Zambrano de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe se suma a la Semana Europea de la Movilidad con un programa de actividades dirigido a acercar el ferrocarril a los ciudadanos y poner en valor su papel como eje de una movilidad sostenible, accesible y eficiente. Para ello, la compañía ha organizado jornadas de puertas abiertas y visitas a distintas instalaciones ferroviarias, entre ellas de Málaga.

Así lo han informado en una nota en la que han señalado que la Semana Europea de la Movilidad se celebra anualmente del 16 al 22 de septiembre y será el sábado 19 cuando se desarrollen las actividades programadas por Renfe.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', la edición de este año pone el foco en la necesidad de garantizar el acceso a sistemas de transporte sostenibles, accesibles y de calidad para toda la ciudadanía.

De esta forma, Renfe propone diferentes maneras de acercarse al ferrocarril, como la jornada de puertas abiertas en el Complejo de Alta Velocidad de Fuencarral II y de Málaga; una visita que permitirá recorrer distintos espacios para descubrir cómo se desarrollan las labores de mantenimiento y de gestión operativa que hacen posible el servicio ferroviario.

La actividad será gratuita y se organizará en grupos de 30 personas, con accesos cada media hora entre las 10,00 y las 13,00 horas. Los menores de edad deberán acudir acompañados de un adulto responsable. El plazo de inscripción ya está abierto.

La jornada permitirá, además, conocer algunas de las actuaciones que Renfe está llevando a cabo dentro de su Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030, que contempla una inversión de más de 1.000 millones de euros destinada a la modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía.

Además, Renfe ha previsto una yincana por diez estaciones de Cercanías Madrid; actividad en la que los participantes deberán completar un recorrido por estos espacios en el menor tiempo posible. Será el día 19 de septiembre.