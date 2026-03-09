Agresión a dos trabajadores en la prisión de Alhaurín (Málaga) tras un incidente que congregó a docenas de reclusos

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un reo ha agredido este pasado domingo a dos funcionarios en el módulo 13 de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) tras un incidente que llegó a reunir a docenas de reclusos en actitud hostil.

En este sentido ha informado el sindicato de prisiones Acaip-UGT en un comunicado en el que califica la situación de "grave incidente", toda vez que obligó a intervenir a los funcionarios de servicio para restablecer el orden y evitar que la situación derivada en consecuencias más graves.

Acaip-UGT señala que los hechos ocurrieron durante el horario de distribución de la comida adaptada al mes del Ramadán en el que se permite que los internos musulmanes recojan la comida del día en el horario de la cena para poder consumirla posteriormente durante la noche. Y apuntan que en el módulo 13 de la citada prisión, donde más de 50 internos siguen el Ramadán, varios solicitaron prolongar el horario habitual y poder consumir parte de la comida en el comedor antes de subir a las celdas.

"La negativa del funcionario responsable, motivada por la necesidad de mantener los horarios y la organización ordinaria del módulo, que afecta al conjunto de internos y al funcionamiento general del centro, provocó un enfrentamiento con uno de los internos", exponen.

Así, el recluso, "de gran corpulencia y con antecedentes de conductas violentas, se encaró con el funcionario", que tuvo que conducirlo a la zona de seguridad y dar aviso a la jefatura de servicios. "En ese momento, un grupo numeroso de internos intentó acceder de forma conjunta a dicha zona, llegando a forzar el mecanismo de apertura de una de las puertas e intentando aproximarse a la oficina de los funcionarios, mientras proferían amenazas e insultos", afirman.

La rápida intervención de los jefes de servicio y del resto de funcionarios permitió contener la situación y evitar que el incidente escalara más. Sin embargo, fue durante el traslado del interno implicado, que este agredió a dos funcionarios, que resultaron lesionados.

Según el relato del sindicato, ante la ausencia de facultativo médico en ese momento para autorizar su traslado a aislamiento, el interno tuvo que ser conducido provisionalmente a la enfermería, "un espacio que no está concebido para gestionar situaciones de alta agresividad de este tipo".

En su nota informativa, Acaip-UGT destaca la profesionalidad de los funcionarios a la vez que critica la que considera "preocupante situación estructural" que atraviesa el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre: "Una prisión con capacidad para 836 internos alberga actualmente a más de 1.300, con una plantilla claramente insuficiente y sin contar con determinados recursos esenciales, como la presencia continuada de personal facultativo que permita aplicar con normalidad las medidas regimentales previstas", apuntan.

"La acumulación de sobreocupación, falta de personal y carencias estructurales genera escenarios de gran complejidad en la gestión diaria de los centros penitenciarios, que recaen finalmente sobre el trabajo y la responsabilidad de los funcionarios", concluyen.