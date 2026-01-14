La República de Corea vuelve a estar presente en Transfiere como país invitado

Transfiere en una imagen de archivo - FYCMA

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha confirmado la participación de la República de Corea como país invitado, un rol que ya desempeñó en la edición de 2016 y que volverá a asumir en el decimoquinto aniversario de esta convocatoria, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga.

La ratificación de la asistencia de Corea se ha dado a conocer durante la reunión del Comité Organizador de Transfiere, celebrada hoy, en la que se han abordado los detalles de la próxima convocatoria, que situará nuevamente a Transfiere como gran plataforma de conexión donde confluyen el tejido investigador, profesionales de la tecnología, empresas, universidades, ámbito inversor y administraciones públicas con el objetivo común de transformar el conocimiento en innovación y convertir esa innovación en valor económica y social.

En este punto, han señalado desde Fycma en un comunicado que Transfiere es un foro estratégico que permite identificar tendencias emergentes, acceder a programas de financiación, conocer proyectos disruptivos y participar activamente en las dinámicas que definirán el desarrollo científico y tecnológico en los próximos años.

En este sentido, la participación activa de delegaciones internacionales, redes europeas, proyectos financiados por la Unión Europea y organismos multilaterales convierte a Transfiere en un nodo estratégico del ecosistema global de I+D+i, proporcionando una oportunidad única para visibilizar la excelencia nacional, establecer colaboraciones transnacionales y atraer inversión hacia el ecosistema español de innovación.

FORO GLOBAL INNÓPOLIS NETWORK INITIATIVE

La presencia del país asiático coincidirá con la celebración en Málaga del II Foro Global Innópolis Network Initiative (GINI), un encuentro internacional de instituciones, universidades y centros de investigación punteros en innovación que debutó en 2024 en la ciudad metropolitana de Daejeon y que eligió a la capital malagueña como anfitriona para la edición de este año.

Así lo anunciaron públicamente el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el regidor de la ciudad surcoreana y presidente del GINI, Jang-Woo Lee, tras un encuentro institucional celebrado en abril de 2025.

Esta red internacional, en la que participa Málaga, reúne a ciudades líderes en I+D+i como Daejeon, Dortmund (Alemania), Quebec (Canadá), y el condado de Montgomery y Seattle (Estados Unidos), con el objetivo de promover la ciencia, la tecnología y la innovación urbana como motores del desarrollo sostenible y de la cooperación entre ciudades.

De esta forma, Málaga acogerá de manera simultánea la celebración de ambos foros, Transfiere y GINI, lo que permitirá reforzar vínculos y crear sinergias con la República de Corea, así como posicionar a la ciudad como un 'hub' internacional para el diálogo sobre innovación, ciencia y tecnológica, reforzando su papel como un nodo estratégico en conexión con Europa, las Américas y Asia.

DECIMOQUINTA EDICIÓN

Esta nueva cita llega tras una exitosa edición en 2025 que reunió a más de 5.200 profesionales de 40 países y la participación de más de 700 entidades públicas y privadas. En su decimoquinto aniversario, el foro refuerza su papel como catalizador de colaboraciones estratégicas entre los sectores público y privado, facilitando el acceso a financiación, el intercambio de conocimiento y la internacionalización del talento científico y tecnológico.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Fycma asume la dirección ejecutiva del evento. Canarias es Premium Partner. Por su parte, son Silver Partners Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid; el Ayuntamiento de Salamanca y Salamanca Tech; la Comunidad de Madrid y la Fundación para el Conocimiento madri+d; Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA); la Diputación Provincial de Málaga; Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa), Limpieza de Málaga (Limasam) y la Universidad de Málaga (UMA).