Las reservas de casas rurales en Málaga se disparan este verano por la incertidumbre internacional

Archivo - Casa rural en la provincia de Málaga - RURALIDAYS - Archivo

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La incertidumbre internacional motivada por la crisis bélica en el Golfo Pérsico y la subida de los precios ya está teniendo repercusiones en el turismo y una consecuencia destacada es que las reservas de casas rurales en Málaga se han disparado para este verano.

La mayor subida porcentual corresponde a la demanda de los turistas nacionales. Entre junio y septiembre, las estancias de españoles en el interior de la provincia crecerán un 36%, según las previsiones de Ruralidays.com.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, ha señalado que "muchos españoles están pensando quedarse este verano cerca de casa por la situación internacional".

A nivel internacional la tendencia mantiene la misma tónica. En este punto, el experto diferencia entre mercados emisores consolidados, que son los que aportan la mayoría de los visitantes en el turismo rural, y los emergentes, que comienzan a descubrir el destino Andalucía en general. Precisamente, son los segundos los que crecen con más fuerza, aunque su aportación al número de reservas totales sea todavía menor.

Es el caso de Portugal, que se incrementa un 204% (de media en Andalucía); seguido de Austria (195%); Finlandia (100%); Suecia (62%); República Checa (60%); Suiza (44%); Noruega (44%); Canadá (42%); Irlanda (24%) y Estados unidos (14%).

En el lado de los mercados habituales, también aumentan de forma considerable las reservas procedentes de Países Bajos (17%); Alemania (16%) y Reino Unido (4%). En este caso, solo hay dos países que han reducido su demanda: Francia (-12%) y Bélgica (-7%).

De igual modo, como es habitual en la época estival, las casas más demandadas, y que se han reservado con los precios medios más elevados, son aquellas que ofrecen piscina y otros equipamientos de ocio; con grandes espacios en el exterior y situadas principalmente en municipios cercanos y bien comunicados con la costa.

Zea ha asegurado que "el pasado marzo observamos claramente un cambio de tendencia, con un mayor número de reservas hacia el destino Andalucía en general" y ha añadido que "en abril y en mayo se han seguido registrando crecimientos, pero más moderados, por el temor de algunos potenciales visitantes procedentes de países más lejanos a si habrá queroseno para los aviones este verano".