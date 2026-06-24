Retiradas 19,6 toneladas de residuos en las playas de Málaga capital tras la noche de San Juan

Operarios del servicio de limpieza municipal de Málaga trabajan en la retirada de basura en la playa de La Malagueta tras la celebración de la noche de San Juan. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Limasam, ha desplegado la pasada madrugada un plan de contingencia especial para la limpieza del litoral tras las celebraciones de la noche de San Juan. Un equipo de 227 operarios ha intervenido en todas las playas de la capital desde las 05,30 horas y han retirado más de 19,6 toneladas de residuos.

Así lo han informado desde el Consistorio a través de una nota, en la que han precisado que en concreto se han recogido a 19.630 kilos, lo que supone casi un 6% menos que en 2025. La playa con la mayor parte de residuos retirados ha sido la Malagueta, donde se han recogido aproximadamente ocho toneladas.

Tras las actuaciones del dispositivo especial de limpieza, las playas han quedado plenamente operativas para el uso del público entre las 9,30 y las 10,00 horas.

Para agilizar los trabajos de acondicionamiento, se ha reforzado el servicio ordinario de temporada alta. Así, el dispositivo global de limpieza ha contado con un total de 227 operarios. El refuerzo específico para esta jornada ha sido de 156 trabajadores, que se han sumado a los 71 operarios que componen el servicio habitual de mantenimiento del litoral en temporada alta.

Asimismo, se han movilizado 75 vehículos, (59 más que un día habitual), incluyendo tractores, camiones cisterna, hidrolimpiadoras, recolectores y máquinas limpiaplayas. Asimismo, se distribuyeron 40 contenedores de gran capacidad (1.000 litros) y 330 papeleras extra de 50 litros por todo el paseo marítimo y la arena.

En cuanto al servicio de mantenimiento de playas, se ha cuantificado en 4.162,69 euros el coste global de reparación de los daños ocasionados por el vandalismo. Esta cantidad refleja una disminución respecto a los 6.300 euros que costaron los destrozos del año pasado.

Los puntos con incidencias materiales en módulos de baño, parques infantiles y mobiliario de descanso se han producido en las playas de la Cizaña, Guadalmar, Misericordia, Malagueta y Pedregalejo.