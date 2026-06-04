Retiradas diez embarcaciones y otros residuos que suponían riesgo e insalubridad del varadero de Sacaba Beach en Málaga

Policía Local en una actuación en el marco del plan de limpieza y regularización de las zonas de varada de la costa malagueña - POLICÍA LOCAL

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga y el Área de Playas del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la empresa municipal de limpieza Limasam, desplegaron el pasado jueves 28 de mayo un dispositivo en el varadero de Sacaba Beach. Entre otros, fueron retiradas diez embarcaciones y otros residuos que suponían riesgo e insalubridad del varadero de Sacaba Beach.

La actuación se enmarca en el plan de limpieza y regularización de las zonas de varada de la costa malagueña. En el operativo intervinieron unidades de la Jefatura de Policía de Barrio Carretera de Cádiz y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga.

Por parte del Área de Playas y Limasam se dispuso de varios contenedores de gran tamaño y máquinas excavadoras para la retirada de las embarcaciones y otros residuos sólidos.

Como resultado del operativo, seis embarcaciones con síntomas de abandono fueron retiradas por sus propietarios, con quienes se había contactado previamente. Otras cuatro fueron intervenidas y tratadas como residuos sólidos urbanos para su destrucción: dos barcas y dos botes que presentaban daños estructurales que impedían su navegación.

Además, se ha llevado a cabo una limpieza de toda la zona, retirándose los enseres no autorizados. Algunos de estos objetos presentaban un avanzado estado de deterioro y oxidación, suponiendo un riesgo de insalubridad y peligro para los usuarios.

Entre el material retirado destaca un remolque de dos ruedas, un tubo metálico con estructura, tornos, dos estructuras de metal, una con rodamientos y otra con ángulos cortantes, y una carcasa metálica con motor en el interior que tenía bordes afilados y oxidados.

En el varadero permanecen seis embarcaciones en condiciones de navegar, pero que precisan una puesta a punto o mantenimiento, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Los agentes habían contactado previamente con sus propietarios, quienes han mostrado su compromiso para adecuarlas, tareas que ya han concluido en algunos casos y continúan en proceso en otros.

Durante el despliegue también se utilizó la maquinaria pesada para reubicar tres piedras de gran tamaño que habían sido desplazadas de su sitio y cuya finalidad es delimitar correctamente el espacio del varadero.

Por último, han recordado que todas las actuaciones se han ejecutado dando cumplimiento a la normativa vigente: la Ordenanza de Playas, el Bando Municipal de Uso de Embarcaciones de 7 de marzo de 2002, la resolución de Capitanía Marítima del 16 de enero de 2025 y el Real Decreto 1435/2010 que regula el abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo.