Retiran la custodia en Málaga a padres de dos menores por desnutrición y una de ellas dar positivo en cocaína

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decretado el desamparo provisional de dos menores en Málaga, un bebe prematuto y una menor de dos años, por "negligencia y situación de riesgo" y después de que a la de dos años, tras un reconocimiento médico, diera positivo en cocaína.

Por su parte, fuentes policiales han confirmado a Europa Press, que se mantiene abierta una investigación por la retirada de la custodia de una menor de dos años, que dio positivo en cocaína.

Así, fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, han explicado que la retirada se produjo por "negligencia y situación de riesgo", entre otros, por desnutrición o un ambiente insalubre. Las dos menores, según han detallado las citadas fuentes, están en situación de acogimiento familiar.

La menor de dos años, según ha adelantado diario 'Sur', fue asignada a una familia de acogida de urgencia, que la trasladó al Hospital Materno-Infantil de Málaga, donde los facultativos le practicaron un examen y detectaron que tenía restos de droga en el cuerpo.