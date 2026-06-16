Rincón de la Victoria (Málaga) celebra la noche de San Juan con fiestas en La Cala del Moral y Torre de Benagalbón

Presentación de las actividades de la Noche de San Juan - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, pertenecientes al municipio malagueño de Rincón de la Victoria, celebrarán el próximo martes 23 las fiestas de San Juan, organizadas por la 'Asociación Cultural Estrella del Alba' y la 'Asociación de Vecinos Torresol', junto al Área de Cultura, Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Ambos núcleos costeros del municipio ofrecerán una completa programación familiar, tradicional y festiva para dar la bienvenida a la temporada estival, que comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del 24, con exhibiciones de baile, música en directo y la quema de júas, que reunirá a vecinos y visitantes en torno al fuego, en uno de los momentos más simbólicos de la noche, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "el carácter familiar de este día, que cada año convierte nuestras playas en espacio de convivencia y disfrute para todas las edades, manteniendo viva nuestras tradiciones".

Asimismo, ha subrayado "el importante papel del tejido asociativo y vecinal, que hace posible unas fiestas participativas para toda la ciudadanía". La concejala de Ferias y Fiestas, Mari Paz Couto, ha añadido que "la noche San Juan es una de las citas más especiales de nuestro calendario festivo, donde la quema de los júas, los deseos a las hogueras y mojarse la cara en el mar son tradiciones que no pueden faltar en esta noche mágica de encuentro y convivencia".

A partir de las 20,00 horas, la calle San Juan de La Cala del Moral acogerá una jornada que incluirá barra, sesión de zumba con Laura Villodres, una masterclass de salsa y bachata a cargo de 'Iris y Batulé, y la actuación del grupo 'Ritmo Andaluz', que se prolongará hasta las 02,00 horas. Con la entrada de la medianoche tendrá lugar la quema de júa en la gran hoguera de la playa.

"Para Estrella del Alba es la bienvenida al verano y a todas aquellas personas que nos visitan. Es también recuperar esas tradiciones olvidadas, sobre todo la elaboración de júas únicamente con trapos y cosidos, a la antigua usanza. Invitamos a todo el mundo a que nos acompañe y den una buena bienvenida al verano, dejando atrás los malos momentos y mantener la ilusión de una noche de deseos con la que arrancar las vacaciones", ha señalado Belén Caballero, presidenta de la Asociación Cultural Estrella del Alba.

Por su parte, en Torre de Benagalbón la celebración tendrá lugar en la Antigua Estación, donde se desarrollarán exhibiciones de baile a cargo de los grupos de 'Ana Celia Pérez y Chely Guerrero', además de la animación de 'Iris y Batulé'.

La programación incluirá también la actuación de 'Toulalan Session' y del grupo 'Electroduendes', antes y después de la tradicional quema de la júas, prevista a las 00,00 horas, siendo uno de los momentos más esperados de la noche.

Como cada año, la Asociación de Vecinos Torresol repartirá espetos de sardina, que serán gratuitos para sus socios y con una aportación de 2,50 euros para los no socios. El presidente de la Asociación Torresol, Juan Manuel Alemán, ha invitado "a todos los vecinos y visitantes a participar en esta noche tan especial, que cada año reúne a cientos de personas para dar la bienvenida al verano en un ambiente festivo y familiar, manteniendo vivas las tradiciones populares de Torre de Benagalbón".