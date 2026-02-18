Rincón de la Victoria (Málaga) inicia actuaciones para reparar daños provocados en el litoral por la dana de diciembre

Daños en el litoral de Torre de Benagalbón, en el municipio de Rincón de la Victoria. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

El litoral de Torre de Benagalbón ha sido la zona más afectada por el temporal

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha iniciado las primeras actuaciones de emergencia para reparar los graves daños ocasionados en las playas y en los equipamientos del litoral tras la intensa granizada y las lluvias torrenciales registradas a finales del pasado mes de diciembre.

Según ha informado el concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, los trabajos han comenzado en la franja litoral de Torre de Benagalbón, a la altura de la calle Niebla, en la urbanización Las Gaviotas, que junto a las desembocaduras de los arroyos del municipio, han sido de las zonas más afectadas por el temporal.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha señalado que "esta actuación de emergencia es absolutamente necesaria para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, así como para evitar que los daños se agraven ante posibles nuevos episodios de lluvias intensas".

Asimismo, ha subrayado que "el objetivo es actuar con la máxima celeridad para restituir la normalidad y asegurar que la senda litoral y los equipamientos se encuentren en perfectas condiciones".

Los fenómenos meteorológicos adversos provocaron importantes daños a lo largo de todo el litoral del municipio. Entre las afectaciones registradas se encuentran escorrentías que deterioraron el itinerario peatonal de la senda litoral, aterramientos en desembocaduras de arroyos, descalce de elementos de contención e infraestructuras públicas, así como daños en equipamientos de playa y en la barandilla de protección situada junto a la hornacina de la Virgen del Carmen.

OBRAS

Las obras de emergencia contemplan la reparación del pavimento del itinerario peatonal mediante cajeo, relleno y compactación con material granular adecuado; el refuerzo de taludes en desembocaduras de arroyos mediante escollera de contención y aporte de arena; y la reconstrucción de elementos estructurales desplazados o descalzados por el temporal.

Asimismo, se procederá a la recolocación de equipamientos de playa, la reposición de instalaciones de abastecimiento y pluviales, el desarenado de desembocaduras en la zona de La Cala del Moral y la reparación de cubiertas ligeras en casetas de playa, entre otras actuaciones.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa adjudicataria Copesol S.L., con una inversión total de 68.100,07 euros y un plazo estimado de un mes para su finalización.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, desde el Área de Obras y Servicios Generales ya está elaborando un segundo informe con motivo de los daños ocasionados por los fenómenos costeros y borrascas de los meses de enero y febrero de 2026 con el objetivo de proceder al arreglo y mejores para la puesta a punto de todos los servicios del municipio.