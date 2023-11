Rincón de la Victoria (Málaga) tendrá cortes de agua nocturnos desde este sábado

El alcalde recuerda la necesidad de realizar un uso consciente



RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cortes de agua en horario nocturno para hacer frente a la sequía llegan a una nueva localidad malagueña. Así, Rincón de la Victoria realizará cortes nocturnos programados del suministro de agua potable desde este sábado, 25 de noviembre, a partir de las 00.00 horas (madrugada del viernes 24 al sábado 25).

Desde el Ayuntamiento en un comunicado han señalado ello se produce debido a la situación extrema de excepcional sequía que asola a la provincia de Málaga, y en especial a la comarca de La Axarquía, la persistente falta de lluvias y las pésimas previsiones meteorológicas.

Por tanto, hasta nuevo aviso y dependiendo de la evolución de los recursos hídricos, los cortes serán diarios desde las 00.00 hasta las 06.00 horas debido al déficit de agua del municipio. Así lo ha comunicado Hidralia, empresa concesionaria del agua, en las diversas reuniones mantenidas con el Ayuntamiento.

Rincón de la Victoria se une así a otros municipios que llevan sufriendo cortes del agua desde hace meses: Almogía, Villanueva de la Concepción, Casabermeja, Valle de Abdalajís, Almáchar, Benamargosa, El Borge, Iznate, Moclinejo, Periana, Sedella, Vélez-Málaga o Torrox.

Debido a la configuración de la red de abastecimiento del municipio, los cortes se llevarán a cabo atendiendo al único objetivo de maximizar el ahorro en la franja horaria antes mencionada. Los cortes programados no se llevarán a cabo en todo el municipio debido a las características propias del sistema de distribución y que impedirían el suministro diario a las cotas más altas de abastecimiento.

"La situación es extrema. Estamos consumiendo más agua de la que recibimos y los cortes son necesarios, obligatorios. Con las medidas que hemos venido realizando en el municipio hemos logrado recudir el gasto de agua en los últimos meses evitando los cortes, pero ya no es suficiente", ha explicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

Ha añadido que "tenemos que asumir la gravísima situación que estamos viviendo en materia de agua, y necesitamos el esfuerzo de todos los vecinos para evitar el mal uso del agua potable. Es importante que asumamos que no hay agua" y ha recordado que "los cortes nocturnos son el mal menor para Rincón de la Victoria, ya que si no logramos reducir el consumo de agua, los cortes serán más amplios y no se podrá asegurar el suministro durante el día".

Rincón de la Victoria viene implementando medidas para reducir el consumo del agua desde el mes de junio con la prohibición del uso de agua potable para riegos y baldeos, para llenados de piscinas, el corte de suministro en las duchas y lavapiés del litoral, cortes en fuentes municipales o la prohibición de riegos de jardines públicos y particulares o limpieza de vehículos.

Desde la publicación del bando se ha logrado reducir el consumo de agua en algo más de un 20%, evitando hasta ahora los cortes, pero ahora las exigencias son mayores y la cantidad de agua que recibe el municipio es menor.

A partir del 2 de noviembre, y en cumplimiento de la Orden de 24 de octubre de 2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, declarando la modificación del estado de sequía en zonas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se ha mantenido la situación de excepcional sequía en el Sistema Viñuela-Axarquía.

Por lo que se han adoptado nuevas medidas de reparto de agua que implican para Rincón de la Victoria la reducción de un 24,4 % de los consumos con respecto al mismo mes del año anterior del 2022, lo que supone disponer de una dotación media de 140 litros por habitantes día, "dotación que está muy por debajo de la que tenemos actualmente de 170 litros por habitante día. Esto es lo que nos lleva a realizar cortes nocturnos", explican desde Hidralia.

En este sentido, el alcalde ha recordado la necesidad de realizar un uso consciente del agua con pequeños gestos cotidianos que ayudarían a reducir el consumo, como elegir la ducha en vez del baño para el aseo, comprobar que los grifos de la casa queden bien cerrados, arreglar posibles goteos o aprovechar los programas de consumo reducido en los electrodomésticos. De igual forma, Salado ha incidido en la prohibición del riego de jardines con agua potable.