Rincón de la Victoria presenta el nuevo sistema de estacionamiento regulado, gratuito para los vecinos empadronados

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, acompañado por el concejal de Presidencia, Borja Ortiz, ha informado de la implantación del Servicio de Estacionamiento Regulado, "una iniciativa destinada a mejorar la movilidad urbana, ordenar el uso del espacio público y facilitar el aparcamiento a los vecinos del municipio, que será gratuito para empadronados".

El regidor, ha informado sobre los principales aspectos de este proyecto, que permitirá "seguir transformando Rincón de la Victoria y mejorar el día a día de nuestros vecinos empadronados que aparcarán gratis en cualquier zona del municipio, sin límite de tiempo y durante todo el año".

La presentación del proyecto también ha contado con la asistencia del presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria, José Antonio Villodres, así como miembros de la directiva y concejales del Equipo del Gobierno.

Así, ha detallado que este nuevo sistema de estacionamiento regulado "tiene como objetivo principal mejorar la movilidad y la calidad de vida, permitiendo que los vecinos puedan aparcar mejor y de forma gratuita, al tiempo que damos respuesta a una histórica demanda del comercio local".

"Nuestro municipio tiene un espacio limitado y una demanda de aparcamiento que supera su capacidad en muchas zonas, especialmente en verano, lo que genera saturación, tráfico innecesario y comportamientos incívicos", ha explicado, al tiempo que ha subrayado que este servicio permitirá ordenar el espacio, favorecer la rotación de vehículos y facilitar el acceso a zonas comerciales y de mayor afluencia, dinamizando la actividad económica.

El sistema contribuirá, además, a reducir el tráfico provocado por la búsqueda de aparcamiento, disminuir la contaminación, favoreciendo una movilidad bajo criterios de eficacia y sostenibilidad.

El Servicio de Estacionamiento Regulado será flexible y adaptado a las necesidades reales del municipio, con medidas específicas para residentes empadronados, para los que será gratuito el servicio, y una regulación ajustada a horarios y zonas de mayor demanda.

El funcionamiento será sencillo y adaptado a las nuevas tecnologías. Se realizará mediante parquímetros inteligentes que permitirán el pago con tarjeta bancaria, monedas o código QR. También a través de una aplicación móvil para pago, ampliación de tiempo y localización de plazas. El sistema de control será digital para supervisar el cumplimiento de los tiempos de estacionamiento.

"Los usuarios podrán realizar todas las gestiones de forma digital, cómoda y segura, evitando desplazamientos innecesarios, aunque habrá un espacio habilitado para las personas que necesiten hacer sus gestiones físicamente", ha agregado el regidor.

En este sentido, el concejal de Presidencia ha incidido en el impacto positivo del servicio en la economía local: "La regulación del estacionamiento es una herramienta clave para dinamizar el comercio de proximidad, reducir el tráfico innecesario y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y ordenado".

También, el presidente de la Acerv ha dado las gracias al alcalde "por la puesta en marcha de una demanda histórica de los empresarios en general, para una ciudad de más de 54.000 habilitantes, que debería ir pareciéndose a las ciudades que tenemos limítrofes".

SERVICIO

El servicio se estructurará en cuatro tipologías de zonas como son Zona Azul: destinada a la rotación en zonas comerciales y céntricas, con una duración máxima de 2,5 horas. El horario de invierno --de enero a mayo, y de octubre a diciembre-- será de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Sábados de 09.00 a 14.00 horas. Domingos y festivos gratuito. El horario de verano --de junio a septiembre-- será de lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 horas.

La Zona Verde: plazas de rotación con mayor permisividad horaria, especialmente en zonas costeras y turísticas, con una duración máxima de diez horas; el horario de invierno --de enero a mayo, y de octubre a diciembre-- será de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Sábados de 09.00 a 14.00 horas. Domingos y festivos gratuito. El horario de verano --de junio a septiembre-- será de lunes a domingo, de 10.30 a 20.30 horas.

La Zona Roja: pensada para estancias largas, jornadas laborales completas o periodos semanales y mensuales, con regulación 24 horas. El horario de invierno --de enero a mayo, y de octubre a diciembre-- será de lunes a domingo, las 24 horas. El horario de verano --de junio a septiembre--, de lunes a domingo, las 24 horas.

Y por último la Zona Naranja: plazas de exclusividad residencial estacional. En verano estarán destinadas exclusivamente a residentes, manteniendo el sistema actual en zonas como Calaflores y Nueva Cala; el resto del año funcionarán como zona roja. El horario de invierno --de enero a mayo, y de octubre a diciembre-- será de lunes a domingo, las 24 horas. El horario de verano (de junio a septiembre): con plazas de exclusividad para residentes será de lunes a domingo, las 24 horas.

También habrá determinadas zonas libres donde se podrá aparcar, próximas al centro, con el objetivo de ofrecer espacio disuasorio para no saturar el núcleo urbano.

La implantación del servicio está prevista para el segundo semestre de 2026. El próximo 18 de diciembre, se convocará un Pleno que abordará la aprobación inicial de la ordenanza de precios, que se someterá posteriormente a 30 días de exposición pública para la presentación de alegaciones.

Tras este periodo, se iniciará el proceso de licitación, adjudicación e implantación del servicio. Los vecinos empadronados solo deberán abonar una tasa anual de seis euros, en concepto de gastos de gestión, destinada a garantizar su condición dentro del sistema. El control se realizará mediante lectura de matrícula, sin necesidad de tarjeta física, aunque quienes lo deseen podrán solicitar una acreditación.