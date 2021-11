Rocío Blanco afirma que un adelanto electoral "paralizaría la actividad tres o cuatro meses": "Hay que ser responsables"

La consejera de Empleo destaca que las cuentas para 2022 no tienen ideología: "Están despojadas de cualquier matiz político"

MÁLAGA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado que un adelanto de las elecciones en Andalucía "supondría la paralización de la actividad económica durante tres o cuatro meses porque no se puede hacer prácticamente nada", incidiendo en que hay que ser "responsables, no contigo ni con tus réditos electorales, sino con los ciudadanos".

Así lo ha indicado durante su participación en los encuentros informativos organizados por Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Unicaja, donde ha subrayado que 2022 es un año "fundamental": "Tiene que ser el año de la recuperación porque hemos sufrido una destrucción de empleo muy grande, una caída del PIB enorme y tenemos que empezar a recuperarlo".

"Tenemos que ser responsables y conscientes de que servimos al ciudadano", ha enfatizado Blanco, quien ha añadido que un adelanto electoral "en nada beneficiaría". Es más, a su juicio, los grupos políticos con representación parlamentaria "deberían pensar quién está detrás de los votos y ayudar, no al Gobierno, porque será uno u otro; pero tiene que ayudar a los ciudadanos y necesitan esa herramienta que son los presupuestos".

Por tanto, adelantar las elecciones en Andalucía "en nada ayudaría" a la mejora económica y al crecimiento de la actividad y del empleo que, ha sostenido la consejera, "tiene que darse el año próximo".

En este sentido, se ha referido a los presupuestos de Andalucía para 2022, incidiendo en que se basan en "las tres patas fundamentales que afectan a la población" y en que "nunca se había hecho un esfuerzo tan grande y debería ser reconocido por el arco parlamentario de Andalucía".

"AÚN HAY MARGEN PARA EL ACUERDO"

Según la titular andaluza de Empleo, son unas cuentas "sin ideología, despojadas de cualquier matiz político; no se habla de subidas de impuestos, ni de bajadas; no se hacen juicios de valor ni se habla de cualquier cosa que pudiera molestar a los partidos políticos".

"Son los de la recuperación poscovid y tenemos que estar a la altura porque lo básico lo blindan, sanidad y educación, y eso nos afecta a todos por igual", ha sentenciado.

En opinión de Blanco, aun hay "margen para el acuerdo". "Creemos que el acuerdo es posible", ha dicho, recordando cómo en 2019, Vox, en la segunda ronda de intervenciones, cuando apenas "quedaban cuatro minutos retiró la enmienda a la totalidad y los apoyó".

En este punto, ha añadido que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, "es muy tozudo, muy incisivo e insiste en reunirse, se han reunido cinco veces". "No recuerdo ninguna comunidad autónoma en la que los partidos se hayan reunido con el Gobierno tantas veces para intentar un acuerdo", ha hecho hincapié la consejera, quien ha añadido que Vox ha contestado para un nuevo encuentro y están a la espera de la respuesta del PSOE.

"Debemos ser insistentes y no perder la esperanza", ha manifestado la titular andaluza de Empleo, quien ha recordado que el PSOE presentó propuestas "con 65 ideas y teníamos que contestar a cada una antes del Debate --del estado de la Comunidad--, 48 horas antes; se le contestó una por una y no llegamos a entender por qué no se aprueban".

También ha recordado que el catálogo de propuestas socialistas se ha reducido a diez "y seis ya están recogidas" en el proyecto de presupuestos, considerando que quieren aumentar 800 millones "pero no van a educación, sanidad ni servicios sociales, se habla de una cosa pero se hace otra".

Ha añadido, asimismo, que ningún partido ha criticado estas cuentas "por lo que tienen, quieren que haya más cosas por lo que entendemos que aun hay esperanza, aun hay posibilidades y confiamos en que se concreten" para el próximo año 2022.