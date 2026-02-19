El rock finlandés regresa a Marenostrum Fuengirola con Apulanta el 12 de septiembre - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La música finlandesa volverá a ser protagonista en septiembre en Marenostrum Fuengirola (Málaga), donde en esta ocasión, el rock nórdico estará representado en el escenario Fundación Unicaja / castillo Sohail de la mano de Apulanta el día 12.

Fundada en 1991, Apulanta se ha consolidado como una de las formaciones más importantes del rock en Finlandia. La banda es conocida por sus potentes melodías, estribillos pegadizos y una intensa energía sobre el escenario. A lo largo de su carrera, ha publicado numerosos álbumes certificados como platino y oro, además de una larga lista de éxitos que forman parte del canon del rock finlandés.

El grupo ha sido galardonado con varios premios Emma y también es reconocido por su actitud firme e independiente y su marcado espíritu DIY. El entorno del Castillo Sohail ofrecerá un marco espectacular para un directo potente y visualmente impactante.

El cartel de la noche se completará con otro destacado artista finlandés, cuyo nombre se dará a conocer más adelante durante la primavera. Este próximo anuncio reforzará la posición del evento como uno de los momentos destacados del otoño para la comunidad finlandesa en la Costa del Sol y para los visitantes. En ediciones anteriores, grandes artistas visitaron el festival como Käärijä o Eppu Normaali.

CARTEL DEL CICLO DE CONCIERTOS

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 con una amplia variedad musical, entre las que se encuentran las de El Último de la Fila (25 de abril); Fito & Fitipaldis (02 de mayo); Camela (09 de mayo); Paco Candela (15 de mayo); Medina Azahara (22 de mayo); Raule (23 de mayo); y el 'Fulanita Fest' con Chanel, Fangoria, Violeta y Natalia Lacunza (29-31 de mayo).

También estarán Siempre Así (05 de junio); Pablo Alborán (06 de junio); Dani Martín (13 de junio); Aitana (19 de junio); Romeo Santos y Prince Royce (26 de junio); La Oreja de Van Gogh (27 de junio); Pablo López (03 de julio); Dani Fernández (04 de julio); Sting (13 de julio); Alejandro Sanz (24 de julio); y Los Delinqüentes (25 de julio).

Además, están confirmadas las actuaciones de Hombres G (01 de agosto); el 'Vibras' con Nicky Jam, Kapo y María Becerra (02 de agosto); Underworld y Sven Väth (08 de agosto); Gipsy Kings (09 de agosto); Lola Índigo (14 de agosto); Antonio Orozco (15 de agosto); el 'Luna Sur' con La La Love You y Ultraligera (18 de agosto); Galván Real (21 de agosto); La Plazuela (22 de agosto); el festival de heavy 'Sun and Thunder' (27-29 de agosto); y Apulanta (12 de septiembre).