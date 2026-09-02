Ronda mantendrá la bandera de Ceuta en su Ayuntamiento hasta que la ciudad autónoma "recupere la normalidad"

Acto institucional que ha tenido lugar en la plaza Duquesa de Parcent con motivo del Día de Ceuta y la situación de la Ciudad Autónoma. - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Ronda (Málaga), Mari Paz Fernández, ha asegurado este miércoles que la bandera de la Ciudad Autónoma de Ceuta permanecerá en el balcón principal del Ayuntamiento de la localidad "hasta que Ceuta recupere la normalidad".

La bandera se ha colocado durante el acto institucional que ha convocado el Ayuntamiento de Ronda, conforme al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta y con motivo de la crisis migratoria que sufre la localidad.

El acto ha tenido lugar en el exterior del Ayuntamiento, en la plaza Duquesa de Parcent, en el marco de la Feria y Fiestas de Pedro Romero, que Ronda arrancó este martes. Desde un comunicado del Consistorio rondeño aseguran que algunos de los asistentes han portado pancartas, han coreado frases como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' y han mostrado las banderas de Ceuta y España.

La alcaldesa ha trasladado el apoyo de Ronda a los ceutíes y ha reclamado al Gobierno de España "el retorno efectivo de todas las personas que han entrado ilegalmente en nuestro país", asegurando que "es la única forma de retomar la normalidad".

En el mismo sentido, ha pedido al Gobierno una financiación extraordinaria para Ceuta, ayudas a los empresarios y autónomos, una garantía de los servicios públicos y la seguridad de la Ciudad Autónoma, con un refuerzo de los medios.

Fernández ha pedido al Gobierno que haga uso de todos los medios de la Unión Europea, para la defensa de su frontera exterior en Ceuta y ha asegurado que "cuando una parte de España sufre, toda España responde. Proteger España es proteger Ceuta",

La alcaldesa ha añadido que desde su equipo de gobierno rechazan "cualquier forma de odio y racismo, bajo la defensa de los derechos de las personas" y ha agradecido la participación en este acto a todas las personas que se han desplazado hasta la plaza Duquesa de Parcent.