Rossy de Palma recibe "abrumada" el Premio Málaga del 29 festival: "Yo ya no puedo más de piropazos"

La actriz Rossy de Palma recibido el Premio Málaga-Sur del 29 Festival de Málaga. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Rossy de Palma ha recibido este sábado el Premio Málaga-Sur del 29 Festival de Málaga en una gala en el Teatro Cervantes, en la que ha dicho estar "abrumada". "Pues tengo una Biznaga. Estoy muy feliz. Yo ya no puedo más de piropazos", ha expresado la artista.

El certamen malagueño premia con este galardón a profesionales de larga y reconocida trayectoria cinematográfica; "a personas que dejan huella en la retina", ha dicho Mabel Lozano, que ha presentado esta gala en la que se ha reconocido a Rossy de Palma, una de las actrices más icónicas y polifacéticas del panorama audiovisual español.

"Estoy acostumbrada al cariño, pero no tanto y de golpe", ha confesado emocionada y divertida la protagonista de este premio, que ha recibido el galardón de manos de su hija Luna García, que la ha acompañado en el escenario, junto a Carmen Machi y Blanca Portillo.

Rossy de Palma ha agradecido al público de Málaga, "una ciudad que se entrega al cine de una manera increíble, yo me siento boquerona cuando estoy aquí"; y también a su familia, acordándose en especial de su madre, "a la que le encantaba que me dieran premios"; y a su padre, "porque se lo merece".

Ha querido reivindicar el valor creativo de todas las profesiones: "Todos somos artistas. Un biznaguero es un artista, un espetero también lo es. Cualquier persona que pone amor en lo que hace cada día está creando".

Mabel Lozano ha destacado la personalidad y el talento de la actriz, así como Carmen Machi y Blanca Portillo que han incidido, no solo en su profesionalidad, sino también en que es "una gran compañera", una "gran persona con enorme ternura", además de "hermosa por dentro y hermosa por fuera".

"Está ella y el resto de la humanidad", ha subrayado Machi, quien ha dicho que es "un orgullo y un momento muy bonito" compartir con su compañera este momento. "La primera vez que la vi me dije cómo me gustaría ser su amiga", ha recordado, mientras que Blanca Portillo ha subrayado "esa suerte" de haber podido trabajar con ella. "He descubierto luz", ha apuntado.

Su hija, por su parte, ha aportado una nota de humor, muy en la línea de su madre: "¿Qué se siente al ser la hija de Rossy de Palma? Siempre respondo que nunca me aburro"; además de destacar "la gran celebración a la vida que es su existencia".

Nominada en dos ocasiones a los Premios Goya por trabajos realizados bajo la dirección de Pedro Almodóvar, del cual es actriz fetiche --es una de las populares y legendarias 'chicas Almodóvar'-- Rossy de Palma también ha trabajado bajo la dirección de cineastas de renombre internacional como Robert Altman, Mike Figgis, Patrice Leconte, Mehdi Chareff, Terry Gilliam y Karim Dridi.

Su interpretación en 'Hors Jeu' le valió el premio a Mejor Actriz en el prestigioso Festival de Locarno (Suiza). Protagonizó 'Madame', escrita y dirigida especialmente para ella por Amanda Sthers, con la que obtuvo el premio a Mejor Actuación Internacional en el Gasparilla International Film Festival.

No le han faltado galardones en su carrera, y este sábado ha sumado otro: el Premio Málaga-Sur del 29 Festival de Málaga, en el que, además, también ha presentado en el marco del certamen la película dirigida por Pedro Aguilera, 'Día de caza', en la Sección Oficial Fuera de Concurso, en la que comparte reparto precisamente con Machi, Portillo y con Zoé Arnao.

Asimismo, como ya es tradición, en la mañana de este sábado el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga ha sumado un nuevo monolito a su colección de homenajeados, el de esta actriz.