Sabor a Málaga promociona la gastronomía malagueña en el Festival Brasas del Narcea junto a ocho empresas productoras - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, ha participado en el III Festival Brasas del Narcea junto a una selección de productos representativos de la despensa malagueña, de la mano de ocho empresas distinguidas con el sello promocional.

Vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra, embutidos tradicionales, aceitunas aloreñas, chocolates de elaboración artesanal y repostería típica han formado parte de la oferta presentada en este encuentro gastronómico de referencia celebrado en Cangas del Narcea (Asturias), han indicado desde la Diputación en un comunicado.

El festival, que se ha desarrollado del 19 al 21 de junio, ha reunido a productores, cocineros y profesionales del sector procedentes de distintos puntos de España en torno a la cultura de la parrilla, los productos de calidad y la gastronomía como motor de desarrollo económico y turístico.

En este marco, el chivo lechal malagueño ha tenido un papel destacado en la final del concurso nacional 'La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana', una de las actividades más concurridas del programa, que congregó a más de un millar de visitantes.

El evento responde al compromiso de la institución provincial con la promoción de los productos agroalimentarios malagueños, además de apoyar al tejido productor local. Con estas acciones se sigue consolidando la imagen de la provincia de Málaga como un destino gastronómico de primer nivel.

La participación de la Diputación de Málaga en el III Festival Brasas del Narcea se enmarca, además, en las acciones de promoción previstas con motivo de la designación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026 y 2027 por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG), un reconocimiento internacional que pone en valor la riqueza, autenticidad y diversidad de la gastronomía malagueña.

Asimismo, iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer los lazos entre territorios que comparten una apuesta decidida por la excelencia agroalimentaria y por la gastronomía como herramienta de desarrollo económico, turístico y cultural.

Tras el hermanamiento establecido el pasado año entre Sabor a Málaga y el Festival Brasas del Narcea, esta tercera edición ha vuelto a contar con un espacio específico para la exposición, degustación y venta de productos malagueños, acercando al público asturiano una amplia muestra de la riqueza gastronómica de las distintas comarcas de la provincia.

En esta edición han participado las empresas malagueñas Bodegas Cortijo La Fuente, Quesos Melgar, Embutidos La Arriateña, Encurtidos Almario, Maychoco, Las Delicias de Mi Noe y Obrador Tejeros.

PARRILLADA, CHIVO LECHAL Y TORTAS LOCAS

Han recordado que el festival arrancó el viernes, 19 de junio, con la apertura del mercado agroalimentario de Cangas del Narcea y Sabor a Málaga, seguido de un showcooking a cargo del maestro parrillero David Montes.

La segunda jornada acogió la final del concurso nacional 'La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana', celebrada en el emblemático Prao del Molín. En ella, doce restaurantes procedentes de diferentes puntos del país demostraron su destreza ante las brasas utilizando, entre los ingredientes obligatorios del certamen, el chivo lechal malagueño, uno de los productos más representativos de la gastronomía provincial.

La jornada concluyó con una parrillada popular para cerca de un millar de comensales, mientras que el toque dulce lo puso la empresa malagueña Obrador Tejeros con la degustación de sus reconocidas Tortas Locas, uno de los dulces más emblemáticos de la provincia.

Durante la tercera y última jornada, las empresas adheridas a Sabor a Málaga continuaron desarrollando acciones de promoción y comercialización de sus productos entre los asistentes, reforzando la presencia de la marca en un escaparate gastronómico de alcance nacional.