Sabor a Málaga refuerza la promoción de los productos malagueños en el Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona

La diputada provincial Salomé Hidalgo en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, volverá a participar en la XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona, una de las grandes citas gastronómicas del verano andaluz, que se celebrará del 7 al 16 de agosto en el Paseo Marítimo de la localidad.

De este modo, refuerza un año más la promoción de los productos locales, impulsado la actividad de las empresas malagueñas, gracias a la participación de una decena de adheridos a Sabor a Málaga.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial Salomé Hidalgo, que ha destacado que este encuentro "es un gran escaparate para dar visibilidad a la calidad y diversidad de los productos de nuestra provincia".

El evento, declarado Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía en 2023, reúne cada año a más de 500.000 personas, consolidándose como una de las grandes citas gastronómicas y turísticas del verano en la Costa del Sol.

Durante diez días, productores, empresas, profesionales del corte de jamón y visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de fuera de ella se darán cita en torno a una propuesta que combina gastronomía, promoción agroalimentaria y música en directo.

Este gran espacio gastronómico al aire libre se celebrará a lo largo de más de un kilómetro del Paseo Marítimo de Estepona con la oferta de 65 expositores, lo que permitirá a los visitantes recorrer las distintas facilitando propuestas gastronómicas, comerciales y de ocio.

Así, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con platos y consumiciones a un precio popular de cinco euros. Entre las propuestas habrá jamón recién cortado, productos derivados del cerdo, quesos, panes artesanales, vinos y otras elaboraciones agroalimentarias de calidad.

De igual modo, una decena de productores adheridos a Sabor a Málaga ofrecerán una muestra representativa de la riqueza y diversidad de la despensa provincial, con productos como jamón de castaña, quesos de cabra, embutidos, panes artesanales y vinos malagueños, entre otros. La presencia de estas empresas permitirá acercar al público productos singulares y de calidad elaborados en la provincia y favorecer el contacto directo entre productores y consumidores.

En este sentido, Salomé Hidalgo ha subrayado que "la participación de Sabor a Málaga en este certamen permite apoyar a nuestras empresas, reforzar la comercialización de sus productos y poner en valor el trabajo que desarrollan los productores de la provincia".

La diputada ha añadido que "la elevada asistencia que registra el evento cada año demuestra su capacidad para atraer visitantes y generar actividad económica, al tiempo que convierte a Estepona y a la provincia de Málaga en un gran escaparate de nuestros productos, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones".

El certamen permitirá también conocer de cerca el trabajo y la destreza de los maestros cortadores, una profesión que constituye una parte esencial de la cultura gastronómica vinculada al jamón", ha añadido. La celebración contribuirá, además, a dinamizar la actividad comercial, hostelera y turística del municipio durante la temporada estival.

JAMÓN FESTIVAL MUSIC

La XI edición del Certamen Mundial de Jamón Popi Ciudad de Estepona, que estará amadrinada un año más por la presentadora de Canal Sur y conductora del programa 'La tarde, aquí y ahora', Eva Ruiz, brindará igualmente una propuesta de ocio abierta a todos los públicos, con una programación musical gratuita bajo el sello Jamón Festival Music. Esta propuesta constará de un total de 10 conciertos, uno cada noche.

Por último, la diputada ha añadido que "la combinación de gastronomía, música y ocio convierte el Certamen Mundial de Jamón Popi en una propuesta atractiva para residentes y visitantes, al tiempo que contribuye a reforzar la proyección turística de Estepona y de la provincia de Málaga".