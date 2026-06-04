Sabor a Málaga regresa al Salón de la Alimentación del Atlántico con más de 150 productos locales

Vigésimo novena edición del Salón de la Alimentación del Atlántico - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga, el sello agroalimentario de la Diputación malagueña, viaja por quinto año consecutivo hasta la localidad gallega de Silleda, donde se celebra la vigésimo novena edición del Salón de la Alimentación del Atlántico (Salimat), enmarcada en la cuadragésima octava Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebra desde este jueves hasta el domingo 7 de junio.

Este salón profesional es un punto de encuentro clave para afianzar clientes y crear nuevos lazos comerciales con mercados emergentes, permitiendo mostrar tanto la calidad, como su versatilidad y cualidades gastronómicas, de los más de 150 productos malagueños que estarán representados en esta muestra.

Se trata, han indicado en una nota, de una acción estratégica, dentro de las actividades anuales programadas por la marca, que incide directamente sobre la generación de empleo y reactivación económica en nuestras comarcas.

Durante este año, ocho empresas Sabor a Málaga, contarán con un espacio propio dentro del estand institucional, desde donde podrán atender el centenar de reuniones comerciales agendadas en origen, y que les permitirá establecer contactos con un total de 31 importadores y distribuidores alimentarios de 15 países y tres continentes, como son Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, España, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irlanda, México, Panamá, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suiza y, como debutante, Honduras.

De ellos, 22 son importadores y los restantes son compradores nacionales, correspondiéndose con cinco distribuidores y cuatro cadenas de distribución alimentaria españolas o con presencia en el país como son Carrefour, Gadisa, El Corte Inglés y Lidl.

En su inmensa mayoría han mostrado su preferencia en conocer aceites, vinos y otras bebidas, quesos y lácteos, conservas, elaborados cárnicos, snacks o miel, además de productos gourmet, ecológicos y de pequeños productores.

EL ESPACIO EXPOSITIVO

Durante esta nueva incursión a Salimat, donde se prevé superar la cifra de visitantes del pasado año con más de 112.200 personas, el espacio SAM cuenta con 110 metros cuadrados, ubicados en el pabellón 1, D-14, con un área de networking, ocho mostradores de venta directa para los productos locales, además de un escenario central desde el que se desarrollará un programa de actividades con cocinados en vivo, catas y talleres que mostrarán los productos elaborados por 37 empresas de la provincia.

Sabor a Málaga presentará diariamente en su escenario central la riqueza de la provincia, combinando y creando propuestas gastronómicas con más de un centenar de productos allí representados y de la mano del chef y asesor gastronómico Ignacio Carmona.

De este modo, se irán alternando diversas catas y degustaciones con los quesos elaborados con leche de cabra malagueña, que serán maridados con los vinos galardonados durante la última edición de los premios convocados por la Diputación de Málaga a los mejores vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga.

Las chacinas malagueñas y el salchichón Málaga serán también protagonistas de diversos talleres en los que se mostrará la versatilidad y creatividad culinaria, haciendo de estos productos malagueños ingredientes fundamentales de su gastronomía y base para recetas únicas y sorprendentes, en las que los licores malagueños, las aceitunas aloreñas, los frutos secos y la crema de ajoblanco se unen para dar un toque muy especial a los platos.