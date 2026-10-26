Sabor a Málaga reúne en Sur Wines & Gourmet casi a una veintena de empresas de productos delicatesen de la provincia

Productos dentro de Sabor a Málaga en un encuentro gastronómico y gourmet. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga, la marca promocional de productos agroalimentarios de la Diputación malagueña, participa este lunes en la sexta edición de SUR Wines & Gourmet con una muestra de cerca de 200 referencias de 19 empresas productoras de la provincia.

El encuentro, especializado en vinos y productos gourmet, se celebra en el Hotel NH Málaga y reúne a profesionales de la distribución, la hostelería y otros ámbitos vinculados a la gastronomía.

Así lo han informado desde la Diputación en una nota, en la que han destacado que Sabor a Málaga participa por quinto año consecutivo en este salón especializado con expositor propio y con productos gourmet malagueños que van desde una decena de bodegas con vinos amparados bajo las denominaciones de origen protegido Málaga y Sierras de Málaga, a aceites de oliva virgen extra.

También están presentes distintas variedades de quesos de cabra de pura raza malagueña, mantequilla de leche de cabra y chocolates artesanos.

Hasta este salón profesional se ha desplazado esta tarde la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, quien ha subrayado la importancia de impulsar la promoción de los productos malagueños en encuentros profesionales que favorecen su visibilidad y abren nuevas oportunidades comerciales.

"La calidad de las cerca de 200 referencias que presentan las empresas de Sabor a Málaga es una muestra del enorme potencial agroalimentario de nuestra provincia. Un sector que contribuye a dinamizar la economía, generar empleo y favorecer el desarrollo social y económico de nuestros municipios", ha señalado Ledesma.

La diputada ha destacado, asimismo, el papel de los profesionales de la distribución y la hostelería como aliados estratégicos para acercar los productos malagueños a nuevos consumidores, incorporarlos a la oferta gastronómica y poner en valor sus cualidades diferenciales.

En este sentido, ha incidido en que estos encuentros contribuyen a generar experiencias gastronómicas y a fortalecer el tejido productivo de la provincia.

En el espacio de muestras o showroom, abierto hasta las 20,30 horas, hay representadas 150 empresas de diferentes regiones de España y al que se prevé asistan cerca de 2.000 personas a lo largo de la jornada.

Durante el desarrollo del evento, la marca agroalimentaria de la Diputación ha llevado a cabo una cata con grandes vinos con DOP 'Málaga' bajo el título 'Los matices de nuestros vinos DO Málaga', donde los representantes de las bodegas Cortijo La Fuente, Bentomiz y Quitapenas han dando a conocer las peculiaridades de algunas de sus referencias ante 30 profesionales del sector hostelero.

En este sentido, han detallado las cualidades de sus vinos, según la variedad de la uva --Pedro Ximénez, Moscatel de Alejandría-- y sus específicos procesos de elaboración.

Asimismo, por la tarde se ha desarrollado otra cata temática Sabor a Málaga titulada 'Los DO Sierras de Málaga: diversidad y riqueza vitivinícola', en la que cuatro bodegas de la provincia, como son Dimobe, Huerto de la Condesa, Jorge Ordóñez y Bentomiz, amparadas bajo la DOP 'Sierras de Málaga', definen las características de los vinos de sus zonas.

A lo largo de la jornada, los profesionales del canal Horeca asistentes al evento podrán degustar y llegar a acuerdos comerciales con las empresas de Sabor a Málaga dispuestas en la zona expositora que son Bodega Cortijo La Fuente, Bodega A. Muñoz Cabrera Dimobe, Bodegas Bentomiz, Bodegas Carpe Diem, Bodegas Excelencia, Bodegas Málaga Virgen, Bodegas Quitapenas, Huerto de La Condesa y Jorge Ordóñez Málaga.

También están Chocolates Maychoco, AOVE SAT El Labrador, Aceites de Ardales, Aceites Finca La Torre, Aove Finca Las Morenas, AOVE Acilia de Cortijo Pozoancho, Quesos Montes de Málaga y Quesos El Pinsapo, Quesos Santa María del Cerro, Mantequera Rondeña y ajoblanco Doña Amelia.