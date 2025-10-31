Salado acusa de dejación de funciones al subdelegado, que le pide "que se tranquilice" y se centre en sus competencias

Vista del gran atasco registrado en la A-7 en la mañana de este jueves, 30 de octubre, en el acceso oriental a Málaga capital. - FACEBOOK DE FRANCIS SALADO

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que lo que ocurrido en relación con el atasco de varias horas en la A-7 este pasado jueves "fue una dejación de funciones del subdelegado de Gobierno", Javier Salas, quien le ha respondido, diciéndole que "se tranquilice, que lo veo muy nervioso" y pidiéndole "responsabilidad y que se dedique a sus competencias que las tiene dejadas".

Así han vuelto a confrontar este viernes los máximos responsables en Málaga de las administraciones central y provincial con motivo de las retenciones de unos 13 kilómetros que se produjeron a la altura de la Cala del Moral.

Salado ha indicado que sus manifestaciones tanto este jueves como este viernes las realiza también como alcalde del Rincón "porque tengo que defender a los vecinos de mi municipio que tienen que sufrir la desidia y la incompetencia del subdelegado del Gobierno. Desidia e incompetencia, falta de empatía y falta de ponerse a cumplir sus obligaciones y su trabajo, que para eso le pagamos".

Ha dicho que "cada uno tiene que cumplir sus obligaciones" y que cuando hay incidencias en Rincón él está "al pide del cañón, pero ha apuntado que "donde está habiendo los grandes colapsos en el área metropolitana de Málaga es en la A-7", acusando a Salas de "echar balones fuera intentando decir que lo que tengo que solucionar son los problemas de la carretera de la Diputación Provincial".

"Lo que ocurrió en el día de ayer fue una dejación de funciones del subdelegado de Gobierno", ha dicho, al tiempo que le ha señalado que "este señor no conoce las carreteras de Diputación y el señor secretario general del PSOE no conoce la provincia". "Las carreteras de la Diputación Provincial de Málaga son las mejores de Andalucía", ha apostillado.

Al respecto, ha asegurado que "prácticamente el 100% de las carreteras de la Diputación Provincial, de su titularidad, están asfaltadas, recién actuadas en sus cunetas, señalización, todas las biondas de protección" y ha precisado que la última que queda, la de Benaojan-Ronda "está ya en licitación, con una inversión de 3,7 millones de euros".

"Ya quisiéramos que el Gobierno de España haya invertido lo que invierte la Diputación en sus carreteras que invierte todos los años 20 millones de euros. Que diga el subdelegado que ha invertido en las carreteras de la provincia de su competencia en este último periodo", ha manifestado el presidente provincial.

Ha considerado que el subdelegado, "en vez de echar balones fuera intentando desacreditarme e insultar, tiene que decir qué hizo durante esa noche para evitar ese colapso que se produjo". "Rincón era una ratonera, no se podía ni entrar ni salir, porque se colapsaron las salidas desde nuestro municipio a las A-7", ha insistido.

Se ha preguntado "quién es el cerebro que cuando ve un camión averiado no se pone a trabajar para que cuando llegue la hora punta de salida del Rincón de la Victoria, todo el tráfico de la Axarquía hacia Málaga, esté ese problema solucionado" y ha asegurado que ese vehículo "como mínimo estaba averiado de las 22.30 a las 22.45 horas porque yo venía de ver el Unicaja desde Málaga al Rincón y cuando pasé a esa altura vi el camión ahí en el arcén".

También ha dicho que "se escuda en los funcionarios para salvar su incompetencia", cuando estos, ha indicado, "hacen lo que les dicen sus superiores". "Es una incompetencia brutal, falta de insensibilidad y de ponerse en el lugar de los ciudadanos que sufren día a día ese atasco, que llegaron tarde a su trabajo, a pruebas médicas, al colegio, a donde fueran libremente".

El presidente provincial ha indicado que pide a Salas "explicaciones por un problema de su competencia y tiene que darlas", pero ha lamentado que "no ha dado ninguna, porque lo que ha hecho es atacarme a mí, diciendo que soy un sectario, un populista".

"Yo creo que todos los ciudadanos que se estuvieron en esa ratonera no piensan que yo soy un sectario y un populista, sino piensan que el señor subdelegado está aquí para quitarle las vergüenzas al Gobierno de España y no sirve para nada, porque no da solución cuando surge un problema de este calibre", ha dicho.

Ha considerado que el ministerio y el subdelegado "tienen que tener un plan estratégico claro de incidencia, de actuación eficiente cuando hay incidencia de este calibre, con una conexión clara con los servicios de grúa para distintos vehículos, para su actuación inmediata"; un protocolo "ya que no actúan en las inversiones que se necesita, que reivindicamos una y otra vez".

Al respecto, ha recordado que han puesto sobre la mesa soluciones para las entradas y salidas por Málaga Este y "todavía estamos esperando la respuesta, a pesar de que la Diputación, siempre leal con la provincia, ha dicho que yo pago la rotonda". Por esto, ha hablado de "una estrategia de machacar a Málaga".

"Si es factible técnicamente la mejora de esos enlaces ¿qué tienen en contra de Málaga? Digan sí o no es factible. Y, si es factible, póngase a trabajar, a redactar esos proyectos, yo los financio", ha asegurado el presidente de la Diputación, que ha indicado que "piensa mal y acertará" y ha criticado "la falta de respeto a la Diputación y a los malagueños".

Salado ha expresado su preocupación "porque esto va a seguir ocurriendo y si tenemos un dirigente como el subdelegado que ni se preocupa ni ocupa de estas situaciones, mal lo vamos a seguir pasando". "Me gustaría que el señor subdelegado hubiese estado en el Rincón en el día de ayer", ha concluido.

RESPUESTA

Por su parte, el subdelegado le ha dicho a Salado que lo ve "muy nervioso, igual que veo muy nerviosos a todos los responsables políticos del PP; nerviosos por la falta de gestión y de proyectos políticos en la provincia de Málaga, porque van de fiasco en fiasco".

En este punto, ha dicho que "nos dejaron sin Mundial de Fútbol, en la primera vez en la historia que una ciudad candidata tiene que renunciar, de lo que es responsable directamente el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y el señor Salado, incluido también el señor Francisco de la Torre --alcalde de Málaga--".

También se ha referido a "la privatización de la sanidad y a la crisis del cribado del cáncer de mama, una crisis lamentable, terrible, que está dejando personas fallecidas y que no tiene parangón a nivel de España".

"Estas situaciones hacen que el señor Salado y otros responsables institucionales del PP hagan declaraciones salidas de tono y fuera de contexto con respecto al Gobierno de España que es la administración más inversora en la provincia de Málaga, la única que tiene proyectos reales", ha aseverado Salas.

Salas ha acusado al PP de dedicarse "a confrontar" y ha apuntado que "han dado una vuelta de tuerca, han ascendido en esa confrontación debido a esos nervios que tienen". Así, ha instado a Salado a que "pida responsabilidades también a las administraciones que tienen que participar en la mejora de la movilidad desde el Rincón de la Victoria a Málaga", como el metro al Rincón de la Victoria que "sería fundamental", ha concluido.